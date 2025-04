Desivé VIDEÁ: Žraloky zabili potápača, predtým plávali medzi deťmi!

IZRAEL - Pri pobreží severoizraelskej Chadery došlo v pondelok ku krvavému útoku žralokov. Incident nahrali na video návštevníci pláže, ktorá až do odvolania zostáva uzavretá, píše spravodajský server The Times of Israel (ToI). Podľa serveru Ynet išlo iba o štvrtý zdokumentovaný útok žraloka na človeka v izraelských vodách za takmer 80 rokov.