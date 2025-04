Američania pritvrdzujú: Biely dom spustil web, ktorý viní Čínu z úniku covidu z laboratória!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Aj keď ani viac ako päť rokov po vypuknutí koronavírusovej pandémie stále nie je jasný pôvod vírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19, Biely dom zriadil novú webovú stránku covid.gov podporujúcu teóriu jeho úniku z laboratória v čínskom meste Wu-chan. Uviedli to v piatok agentúry AP a DPA.

Na stránke, ktorá pripomína plagát k hollywoodskemu filmu, sú veľkými písmenami uvedené slová „Lab Leak“, teda „únik z laboratória“. Medzi týmito dvoma slovami kráča odhodlane vyzerajúci americký prezident Donald Trump. Pod nápisom je umiestnená veta „Skutočný pôvod COVID-19“.

Nasleduje päť bodov, ktoré majú dokazovať, že vírus unikol z laboratória. V jednom sa konštatuje, že má „biologickú vlastnosť, ktorá sa v prírode nenachádza“. Podľa ďalšieho výskumníci z virologického inštitútu vo Wu-chane mali symptómy podobné covidu už na jeseň 2019, teda niekoľko mesiacov predtým, ako sa objavili v bežnej populácii. „Ak by existovali dôkazy o prirodzenom pôvode (vírusu), podľa takmer všetkých vedeckých kritérií by sa už zistili. No nestalo sa tak,“ píše sa na stránke.

Obvinenia voči médiám, politikom aj Fauciho tímu

Stránka ďalej obviňuje médiá, politikov, zdravotnícke úrady a renomovaného amerického imunológa Anthonyho Fauciho, ktorý pomáhal koordinovať reakciu administratívy Trumpovho predchodcu Joea Bidena na pandémiu, zo šírenia teórie o prirodzenom pôvode vírusu. Kritizuje tiež najdôležitejšie opatrenia proti šíreniu vírusu, ako bolo dodržiavanie odstupu či nosenie respirátorov.

Nový riaditeľ americkej tajnej služby CIA John Ratcliffe už v januári v rámci jedného zo svojich prvých oficiálnych krokov zmenil jej oficiálne stanovisko k pôvodu koronavírusu, ktoré tiež preferuje únik z laboratória pred prirodzeným pôvodom. Začiatkom vlaňajšieho decembra podvýbor Snemovne reprezentantov Kongresu USA schválil správu, ktorá podporila laboratórnu teóriu.

Podľa väčšiny vedcov nie je v súčasnosti možné objasniť otázku pôvodu vírusu. Štúdia zverejnená vlani v septembri v časopise Cell síce naznačila, že patogén pochádza z voľne žijúcich zvierat, s ktorými sa obchoduje na mokrom trhu vo Wu-chane, no z viac ako 800 analyzovaných vzoriek sa nedali vyvodiť jednoznačné závery. Aj tajné služby USA dospeli v roku 2023 k záveru, že neexistujú dostatočné dôkazy na dokázanie oboch teórií.