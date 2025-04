Recept nemeckej cukrárne vyvolal rozruch: Veľkonočné zajace ako VOJACI v tankoch a pri delách! Verejnosť je zhrozená

Nemecká kaviareň v meste Tübingen vyrába limitované veľkonočné zajace podľa dobového receptu. Zachovali sa aj staré formy z čias druhej svetovej vojny. (Zdroj: Facebook/Eva Maria Haak)

TÜBINGER – Veľkonočné sviatky sa oslavujú po celom svete. V modernej dobe sú charakteristické aj rôznymi cukrovinkami, ktoré dostanú šibači ako výslužku za oblievanie. Čo by ste však povedali svojim deťom, keby domov doniesli zajaca v tanku? V Nemecku je to možné, pretože takéto sladkosti vyrobila jedna z miestnych cukrární. Verejnosť je zhrozená, pretože zajace im pripomínajú fašistických vojakov.

Nemecká pekáreň si pred veľkonočnými sviatkami poriadne zavarila. Širokú verejnosť pobúrilo, že miestna cukrárka začala vyrábať zajace s veľmi netradičným vzorom. Pekáreň Café Lieb z Tübingenu pritom len oprášila staré formy, informuje Südwestrundfunk. Počas dvoch dní kampane sa na pultoch po mnohých rokoch opäť objavili zajace s vojnovými motívmi.

Voda, cukor a smotana

Zajac sediaci v tanku, ktorému trčí von len hlava, alebo zajac, ktorý stojí za delom a čaká na rozkaz páliť. Celá cukrovinka sa dá zjesť, no miestne Združenie pre mierovú politiku Informationsstelle Militarisierung (IMI) je doslova zhrozené. "Prispieva to k normalizácii armády a militarizmu. Je to výsmech pre ľudí, ktorí počas vojny trpeli," povedal zástupca IMI Reza Schwarz.

Zuckerhasen auf Panzern zur Erinnerung an die gute alte Kriegszeit und weil es zur deutschen Geschichte gehört. Der Wahnsinn der Zeitenwende kennt offenbar keine Grenzen.https://t.co/uWmo2SuTqQ pic.twitter.com/KFmUCkb5XU — Ulrike Eifler (@EiflerUlrike) April 17, 2025

Kaviareň sa bráni, že recept pochádza ešte z čias, keď sa predávala len alternatíva čokolády a o cukrovinke, ako ju poznáme dnes, nebolo ani chýru. Zmes do formy pozostávala z vody, cukru a smotany. Pre zachovanie dobového prostredia sa zachovali aj spomínané formy s vojnovými motívmi. Predávali sa totiž ešte počas druhej svetovej vojny.

"Uchytilo sa to najmä pri starších ľuďoch. Pamätajú si ich ešte z detstva. Buď si ich chcú kúpiť a opäť o chutnať starú receptúru, alebo si ich zoberú domov ako suvenír. Bohužiaľ zapadá to do vtedajšej doby," hovorí jeden z cukrárov Ulrich Buob. Café Lieb ich bude predávať len počas dvoch dní kampane, ide teda o limitovanú edíciu.

Majiteľ cukrárne Hermann Leimgruber je prekvapený, že zajace s vojnovým motívom urobili taký rozruch. "Odovzdávajú sa z generácie na generáciu. Nerozumiem tomu. Veď je to súčasť našej histórie. Deti kedysi dostávali na Veľkú noc zajaca v tanku. Svet sa pre to nezrúti," dodal s pohoršením.

Široká verejnosť je napriek tomu znechutená a kritická. Mnoho obyvateľov mesta Tübingen zostalo prekvapených, že sa niečo také dá vôbec kúpiť. "Len ma to deprimuje. Odráža to súčasnú politickú situáciu," povedal starší dôchodca, ktorý poukazoval na vojnu na Ukrajine.