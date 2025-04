Šokujúce varovanie ministra: Čína dokáže zničiť celú flotilu lietadlových lodí USA! Iba za 20 minút

Minister Obrany USA Pete Hegseth (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)

Minúty od katastrofy

„Čína by mohla kompletne zničiť flotilu amerických lietadlových lodí za menej než 20 minút.“ Tieto slová nezazneli v hollywoodskom filme, ale z úst samotného ministra obrany Spojených štátov Petea Hegsetha. Jeho varovanie zaznelo ako úder gongu: ak by došlo ku konfliktu, Peking by pomocou pätnástich hypersonických rakiet v priebehu prvých dvadsiatich minút vymazal desať amerických lietadlových lodí – teda samotný pilier globálnej moci USA.

Portál Interesting Engineering priniesol Hegsethove hodnotenie, v ktorom priznáva, že USA v simulovaných vojenských scenároch pravidelne prehrávajú vojnu proti Číne. Kritika smerovala aj na vlastnú adresu: pomalá byrokracia a ťarbavé zbrojné obstarávanie sú podľa neho jedným z hlavných dôvodov, prečo Peking získava technologickú a strategickú prevahu.

Panamský kanál v ohrození

Hypersonická hrozba však nekončí pri lietadlových lodiach. Hegseth upozornil, že Čína predstavuje vážne riziko aj pre Panamský kanál – životne dôležitú tepnu amerického obchodu. Cez tento úzky pás vody prechádza takmer 40 percent všetkého amerického kontajnerového tovaru. Od roku 2017, keď Panama nadviazala diplomatické vzťahy s Pekingom, tam čínske firmy investovali do rozsiahlej infraštruktúry a získali tým vplyv nad kľúčovými bodmi kanála.

Podľa agentúry AP Hegseth varoval, že Čína vďaka tomu už dnes môže v oblasti kanála vykonávať sledovacie operácie, čo priamo ohrozuje bezpečnosť USA aj panamskú suverenitu. Zároveň však zdôraznil, že Spojené štáty už podnikajú kroky na ochranu kanála v spolupráci s panamskou vládou.

Čína má najlepší arzenál hypersonických zbraní na svete

Kým USA ešte stále diskutujú, plánujú a prepočítavajú, Čína už disponuje najvyspelejšími hypersonickými raketami na planéte – vrátane typov DF-17 a DF-27. Podľa vyhlásenia amerického ministerstva obrany má Peking aktuálne najväčší a najpokročilejší hypersonický arzenál na svete.

V dobe, keď každý konflikt môže vypuknúť zdanlivo bez varovania, sa stáva technologická prevaha rozhodujúcim faktorom. A zatiaľ čo Čína v tichosti posúva hranice fyzikálnych zákonov, Spojené štáty sa môžu len modliť, aby prvých dvadsať minút nikdy nenastalo.