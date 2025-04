Hamas hlási stratu kontaktu so skupinou, ktorá zadržiavala izraelského vojaka

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Jehad Alshrafi)

Ozbrojeného krídlo Hamasu Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma ešte v sobotu zverejnilo video, na ktorom sa istý muž predstavil ako Edan Alexander a kritizoval izraelskú vládu. Podľa AFP sa zdalo, že Alexander na nedatovanom videu hovoril pod nátlakom. Tento momentálne 21-ročný rodák z Tel Avivu vyrastal v americkom štáte New Jersey. Do Izraela sa vrátil, aby vstúpil do armády. Už ako vojaka ho do Pásma Gazy uniesli palestínski militanti počas útoku na juh Izraela z 7. októbra 2023 spolu s ďalšími približne 250 ľuďmi.

Hamas prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 väznených Palestínčanov

"Oznamujeme, že sme stratili kontakt so skupinou, ktorá zadržiava vojaka Edana Alexandra, a to po priamom útoku na jej pozíciu. V tejto chvíli sa s nimi stále snažíme spojiť," uviedol na svojom kanáli na Telegrame hovorca Brigád Izz ad-Dína al-Kassáma Abú Ubajda. Počas prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára po vyše 15 mesiacoch vojny, Hamas prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 väznených Palestínčanov. Izrael však 18. marca obnovil boje v palestínskej enkláve a deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení aj zvyšní rukojemníci. V Pásme Gazy sa nachádza ešte 58 izraelských rukojemníkov, z toho 34 je podľa izraelskej armády mŕtvych.

Hamas v pondelok potvrdil, že od Izraela dostal nový návrh, ktorý počíta so 45-dňovým prímerím výmenou za prepustenie desiatich živých rukojemníkov. Izraelský návrh podľa nemenovaného palestínskeho predstaviteľa vyzýva na prepustenie vojaka Alexandra v prvý deň prímeria ako „gesto dobrej vôle“. Izraelskí predstavitelia tvrdia, že ofenzíva v Gaze bude pokračovať, kým sa na slobodu nedostane zvyšných 59 rukojemníkov a kým nebude Gaza demilitarizovaná. Hamas zase trvá na tom, že rukojemníkov prepustí len v rámci dohody o ukončení vojny, a odmieta požiadavky na zloženie zbraní.