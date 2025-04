Severoatlantická aliancia sa obáva, že Rusko by mohlo čoskoro rozmiestniť vo vesmíre jadrové zbrane

Mark Rutte (Zdroj: SITA/Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)

BRUSEL - Severoatlantická aliancia sa obáva, že by Rusko mohlo už čoskoro rozmiestniť jadrové zbrane vo vesmíre. Generálny tajomník NATO Mark Rutte to v sobotu povedal denníku Welt am Sonntag, z ktorého cituje agentúra DPA.