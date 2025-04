MIMORIADNY ONLINE Rusko neakceptuje návrhy USA na ukončenie vojny: Zelenskyj žiada prísnejšie sankcie

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

6:20 Európska únia spúšťa program Ukraine2EU v hodnote 16,7 milióna eur na podporu prípravy Ukrajiny na členstvo v EÚ, oznámili predstavitelia 1. apríla. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

6:10 Moskva nebude akceptovať návrhy USA na ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine v ich „súčasnej podobe“, uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v rozhovore zverejnenom 1. apríla. Píše o tom portál The Kyiv Independent.

„Pokiaľ vidíme, nie je v nich dnes miesto pre našu hlavnú požiadavku, a to vyriešiť problémy súvisiace s hlavnými príčinami tohto konfliktu. Úplne chýbajú, a to treba prekonať,“ citovali štátne médiá Rjabkova, ktorý to povedal pre ruský časopis ‚International Affairs‘.

Moscow won't accept US proposals on Ukraine peace 'in current form,' Russian official claims.https://t.co/MolJKTYC8O — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 1, 2025

Zelenskyj vyzval USA, aby sprísnili sankcie voči Rusku

„Verím, že sme prišli do bodu, keď je potrebné zvýšiť vplyv sankcií, pretože som presvedčený, že Rusi porušujú to, čo sľúbili Amerike. Aspoň to, čo nám Amerika povedala, a to verejne,“ uviedol Zelenskyj na tlačovej konferencii. „Veľmi dúfame, že (americký) prezident (Donald) Trump má všetky vhodné nástroje na zvýšenie sankčného tlaku na ruskú stranu,“ dodal ukrajinský prezident.

Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov je podľa Zelenského v kontakte s americkými predstaviteľmi. Vo svojom dennom príhovore Zelenskyj oznámil, že Kyjev poskytol Washingtonu „všetky potrebné informácie o ruských porušeniach v energetickom sektore“.

Spojené štáty dosiahli s Ukrajinou a Ruskom minulý týždeň po rokovaniach v Saudskej Arábii samostatné dohody, v ktorých sa obe krajiny dohodli na pozastavení vzájomných útokov na svoju energetickú infraštruktúru. Moskva a Kyjev sa však odvtedy vzájomne obviňujú z útokov na energetické zariadenia.

Zelenskyj v utorok uviedol, že Ukrajina je naďalej “pripravená“ na bezpodmienečné prímerie s Ruskom. Ruský prezident Vladimir Putin v utorok na súkromnom stretnutí najvyšších bezpečnostných predstaviteľov tiež diskutoval o obvineniach z ukrajinského „porušovania“.

„Zoznam porušení... sme odovzdali poradcovi USA pre národnú bezpečnosť Mikeovi Waltzovi,“ vyhlásil po spomínanom stretnutí ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Ruské ministerstvo obrany v utorok obvinilo Ukrajinu z útokov na ruské energetické objekty v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti a v časti Ruskom kontrolovanej Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha taktiež v utorok povedal, že po ruskom útoku v Chersonskej oblasti ostali tisíce ľudí bez elektrickej energie. Tamojší predstavitelia medzičasom oznámili, že dodávky elektrickej energie boli obnovené.