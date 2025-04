MIMORIADNY ONLINE Trump od Putina očakáva splnenie jeho časti dohody: V Buči oslávili 3. výročie oslobodenia

Volodymyr Zelenskyj a jeho manželka Olena Zelenská nesú sviečky na pamiatku obetí ruskej okupácie pri pamätníku v Buči severozápadne od Kyjeva pri príležitosti tretieho výročia oslobodenia mesta (Zdroj: SITA/Volodymyr Petrov, Tlačová kancelária ukrajinského prezidenta prostredníctvom agentúry AP)

Vďaka profesionálnej práci všetkých zložiek ukrajinských obranných síl dosiahli straty nepriateľa v delostreleckých systémoch 408 jednotiek (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina v minulom roku zarobili 15,286 milióna hrivien, vrátane príjmu zo splatených štátnych dlhopisov vo výške 8,6 milióna hrivien. Uviedla to prezidentská kancelária s odvolaním sa na majetkové priznanie hlavy štátu.

Príjem rodiny hlavy štátu sa vlani skladal z prezidentovho platu, bankových úrokov a príjmu z prenájmu súkromnej nehnuteľnosti. Celkovo tieto príjmy dosiahli 6,7 milióna hrivien. Rast príjmov oproti predchádzajúcemu roku kancelária vysvetlila tým, že nájomné bolo platené v plnej výške. Z hľadiska hotovosti, nehnuteľností a áut sa majetkové pomery prezidentovej rodiny zásadne nezmenili.

6:25 Hľadaný bosnianskosrbský vodca Milorad Dodik dnes zverejnil video, na ktorom je zachytený na moskovskom Červenom námestí. Do Ruska pricestoval napriek medzinárodnému zatykaču vydanému kvôli podozreniu, že porušil bosniansku ústavu.

Napätie vo vnútri balkánskej krajiny vzrástlo po rozsudku z konca februára, ktorý Dodikovi neprávoplatne uložil trest väzenia na jeden rok a rovnako šesťročný zákaz výkonu politických funkcií. Dodik stál pred súdom za nerešpektovanie rozhodnutia vysokého predstaviteľa Christiana Schmidta, ktorého medzinárodné spoločenstvo poverilo dohľadom nad plnením mierovej dohody z roku 1995.

Стигао сам у Москву. Сваки мој боравак овдjе почињем посјетом споменику Незнаном јунаку како бих одао пошту 28 милиона страдалих Руса у Другом свјетском рату.



Овдjе ћу бити поново 9. маја на позив предсједника Руске Федерације Владимира Путина на обиљежавању 80. гoдишњице… pic.twitter.com/CMd5jqYda8 — Милорад Додик (@MiloradDodik) March 31, 2025

6:20 Ministri zahraničných vecí viacerých európskych krajín potvrdili na svojom pondelňajšom stretnutí v Madride „neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny“, informuje DPA.

Zástupcovia Španielska, Francúzska, Poľska, Británie, Nemecka, Talianska a Ukrajiny v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že Ukrajina preukázala snahu o mier tým, že bez kladenia si podmienok prijala úplné prímerie. Rusko podľa nich musí upustiť od svojej tzv. taktiky zdržiavania a súhlasiť s bezpodmienečným prímerím.

6:15 Britský premiér Keir Starmer vyjadril v pondelok večer v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským úctu občanom mesta Buča v Kyjevskej oblasti pri príležitosti tretieho výročia jeho oslobodenia od ruskej okupácie. Informuje DPA, ktorá pripomína, že k telefonátu došlo len niekoľko dní pred schôdzkou vojenských predstaviteľov, ktorí plánujú diskutovať o mierových plánoch na Ukrajine. Starmer poukázal na "odvahu a silu" obyvateľov Buče, ktorých rozpovedané príbehy sú podľa neho „bolestnou pripomienkou barbarstva Ruska“.

Trump od Putina očakáva splnenie jeho časti dohody o prímerí na Ukrajine

„Myslím si, že splní to, čo mi povedal, a myslím si, že teraz splní svoju časť dohody,“ povedal Trump novinárom. Prezident USA sa ešte v nedeľu vyjadril, že je „veľmi nahnevaný a rozčúlený“ z postoja ruského prezidenta, ktorý spochybňuje ukrajinské vedenie. Uviedol to v telefonickom rozhovore pre televíziu NBC News, v ktorom pohrozil aj clami na ruskú ropu.

Trump podľa AFP vtedy ostro zmenil svoj bežný tón k Rusku a povedal, že ho rozhnevalo, keď sa Putin začal „navážať“ do dôveryhodnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Americký prezident tiež pohrozil „sekundárnymi clami“ na ruskú ropu a povedal, že s Putinom plánuje hovoriť v priebehu tohto týždňa.

Trump sa v pondelok v Bielom dome vyjadril aj k odsúdeniu francúzskej krajne pravicovej političky Mariny Le Penovej, pričom ho prirovnal k vlastným právnym bitkám, píše AFP. Súd v Paríži v pondelok uznal Le Penovú za vinnú zo sprenevery finančných prostriedkov Európskeho parlamentu (EP).

Rozhodnutím súdu v Paríži sú ohrozené politické ambície Le Penovej, ktorá prejavila záujem kandidovať v roku 2027 v prezidentských voľbách. „Dostala zákaz kandidovať na päť rokov a bola vedúcou kandidátkou. To znie ako táto krajina, to znie veľmi podobne ako táto krajina,“ povedal Trump a označil rozhodnutie súdu za „veľmi závažnú záležitosť“.

AFP vo svojej správe pripomenula, že Trump je vôbec prvým človekom uznaným za vinného z trestného činu, ktorý sa ujal funkcie amerického prezidenta. Šlo o kauzu 34 prípadov falšovania obchodných záznamov. Okrem toho federálne i štátne orgány viedli proti Trumpovi - už po jeho odchode z Bieleho domu - vyšetrovanie v súvislosti s tým, že odmietal akceptovať svoju porážku v prezidentských voľbách v roku 2020 a vo svojich domoch skladoval prísne tajné dokumenty.

Trump tiež v pondelok novinárom avizoval, že v priebehu apríla by mohol odcestovať do Saudskej Arábie, čo by bola jeho prvá zahraničná cesta od januárového opätovného nástupu do funkcie. Cesta by sa podľa Trumpa mohla uskutočniť v apríli, „možno trochu neskôr“. Ako dodal, „pravdepodobne sa zastavíme aj v Spojených arabských emirátoch (SAE) a v Katare“, cituje AFP.

Základom skutočného mieru musí byť spravodlivosť, tvrdí Hojsík

Rusko sa musí zodpovedať za vojnové zločiny spáchané počas jeho útočnej vojny na Ukrajine. Na spomienkovom podujatí na obete masakry v meste Buča v Kyjevskej oblasti na Ukrajine to v pondelok uviedol podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík. Informuje o tom správa zverejnená na webovej stránke EP.

Hojsík na summite nazvanom Buča 2025 zastupoval predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú. V rámci summitu sa pri príležitosti tretieho výročia oslobodenia Buče od ruskej okupácie stretli predsedovia a vedúci delegácií parlamentov európskych krajín.

„Mier bez spravodlivosti nie je skutočným mierom. Obete ruského vraždenia v Buči sú toho mementom. Aj preto Európsky parlament od počiatku ruskej agresie voči Ukrajine žiadal aj spravodlivé vyšetrenie a potrestanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti,“ uviedol Hojsík.

Na spomienkovom podujatí sa v pondelok v Kyjeve zúčastnili aj predsedovia a vedúci delegácií parlamentov Belgicka, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Chorvátska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Nórska, Poľska, Portugalska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska a Ukrajiny, aby si pripomenuli obete tragédie v Buči.

Martin Hojsík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Lídri parlamentov vo svojom spoločnom vyhlásení dôrazne odsúdili nevyprovokovanú a neodôvodnenú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine, opätovne potvrdili plné rešpektovanie zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a vyzvali na zriadenie osobitného tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine.

Apelovali tiež na výrazné zvýšenie humanitárnej a vojenskej pomoci Ukrajine a čo najprísnejšie sankcie a opatrenia voči Rusku, ktoré by podporili úsilie smerujúce ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru. Opätovne tiež potvrdili svoju podporu európskej integrácii Ukrajiny a jej suverénnemu právu rozhodnúť o svojej budúcnosti bez vonkajšieho tlaku alebo zasahovania.

Po ústupe ruských jednotiek z Buče v marci 2022 po mesiaci okupácie vstúpili do tohto mesta aj novinári agentúry AFP, ktorí následne informovali, že na ulici videli ležať telá najmenej 20 civilistov s ranami po zastrelení. Niektorí z nich mali ruky zviazané za chrbtom.

Išlo o prvé zo série podobných zistení v mestách, z ktorých sa ruskí vojaci stiahli na jar 2022. Zábery z Buče a ďalších miest vyvolali pobúrenie medzinárodného spoločenstva a mali za následok začatie vyšetrovaní pre podozrenie, že ide o vojnové zločiny. Moskva svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že mŕtvych v uliciach a masové hroby zinscenovala.