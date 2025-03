Izraelská armáda oznámila začatie pozemnej operácie v južnej časti Pásma Gazy

Izraelské útočné sily (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Izrael minulý týždeň po dvoch mesiacoch prímeria obnovil bombardovanie Pásma Gazy a pozemnej operácie proti Hamasu, ktorých cieľom je podľa Izraela zvýšiť tlak na palestínske teroristické hnutie, aby prepustilo zvyšných rukojemníkov. Podľa úradov spravovaných Hamasom odvtedy zahynulo najmenej 921 Palestínčanov.

Izraelskí vojaci dnes prenikli do Džaíny, štvrte mesta Rafáh, aby tu rozšírili nárazníkové zóny pozdĺž hraníc Pásma Gazy, uviedol server The Times of Israel. Armáda okrem toho vykonala desiatky vzdušných úderov.

Vojna v Gaze sa začala 7. októbra 2023 útokom Hamasu na Izrael, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili na 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a 251 ľudí uniesli. Takmer šesť desiatok z unesených stále zadržiavajú, vyše polovica z nich je už mŕtva. Vojna si vyžiadala tiež životy viac ako 50-tisíc Palestínčanov, väčšinou tiež civilistov.