USA v OSN uviedli, že za úmrtia od obnovenia izraelských bojov v Gaze môže Hamas

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II)

"Hamas nesie plnú zodpovednosť za prebiehajúcu vojnu v Gaze a za obnovenie násilností," vyhlásila veľvyslankyňa USA pri OSN Dorothy Sheaová. Tvrdí, že každému úmrtiu by sa predišlo, keby Hamas prijal návrh, ktorý USA predložili minulú stredu.

Izrael obnovil letecké útoky na Pásmo Gazy

Izrael obnovil v utorok letecké útoky na Pásmo Gazy, kde 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie. Po skončení prvej fázy prímeria sa však strany nedohodli na jej pokračovaní, či prechode do druhej fázy. Izrael súhlasil s predĺžením do polovice apríla, Hamas žiadal prechod do druhej fázy.

Deklarovaným cieľom Izraela v súvislosti s obnovením bojov je oslobodenie zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Militanti zadržiavajú 58 rukojemníkov vrátane 34, o ktorých však izraelská armáda predpokladá, že už nežijú. Hamas v piatok oznámil, že skúma návrh USA na obnovenie prímeria, píše Reuters.

Na piatkovom zasadnutí BR OSN izraelský veľvyslanec Danny Danon povedal, že Izrael v uplynulých dňoch "eliminoval niekoľko vysokopostavených teroristov Hamasu a Islamského džihádu". Podľa palestínskych úradov, riadených Hamasom, pri izraelských útokoch od utorka zahynulo už 504 ľudí vrátane vyše 190 detí.

Hamas má na výber

"Hamas má na výber," povedal Danon. "Vrátia sa k stolu a budú rokovať, alebo budú čakať a sledovať, ako ich vodcovia padajú jeden po druhom. Nezastavíme sa, kým sa všetci naši ľudia nevrátia domov," dodal izraelský veľvyslanec.

K situácii sa vyjadri aj francúzsky veľvyslanec Jérome Bonnafont, ktorý naliehal na Izrael, aby "nepodmienečne obnovil humanitárnu pomoc, prestal s bombardovaním, držal sa logiky rokovaní, aj keď sú pomalé, a prestal reagovať na krutosť rozpútaním násilia".