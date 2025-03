Indonézska sopka začala chrliť popol! Aerolínie museli zrušiť lety, tisíce ľudí evakuovali

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/PVMBG via AP Photo)

V okolí vyše 1700 metrov vysokého vulkánu, ktorý sa nachádza na východoindonézskom ostrove Flores, úrady za posledných sedem dní zaznamenali stovky otrasov. Po prvom výbuchu vo štvrtok večer, ktorý bol počuť až 85 kilometrov ďaleko, nasledovali dnes ráno miestneho času (v noci na dnes SEČ) ďalšie dve erupcie, povedal Muhammad Wafid z indonézskeho vulkanologického úradu.

STATUS AWAS

Gunung Api Lewotobi Laki-laki kembali alami erupsi besar tadi malam pada 20 Maret 2025, pukul 22:56 WITA dengan tinggi kolom letusan teramati ± 8000 m di atas puncak (Magma Indonesia) pic.twitter.com/pOaPhNNDBE — Georitmus 🇮🇩 (@zakiberkata) March 20, 2025

Výstrahy pred erupciou

Úrady zvýšili výstrahu pred erupciou na najvyšší stupeň a rozšírili nebezpečnú zónu na osem kilometrov od krátera. Niekoľko dedín pokryl popol, zranení boli najmenej dvaja ľudia vrátane muža, na ktorého sa zrútila strecha domu, uviedli podľa AFP úrady.

V reakcii na hustý dym bolo dnes dopoludnia miestneho času zrušených sedem medzinárodných spojov, z ktorých šesť smerovalo do Austrálie a jedno do Malajzie. Vnútroštátne lety aj medzinárodné spojenie do Thajska či Singapuru mali meškanie, uviedol web The Jakarta Post. Spojenie s turistickým ostrovom Bali bolo obmedzené celý deň, lety sa obnovili až večer (dnes cez deň SEČ), dodal austrálsky server ABC.

Sopka naposledy vybuchla v januári

Levotobi Laki Laki naposledy vybuchla tento rok v januári. Erupcia vlani 4. novembra si potom vyžiadala život deviatich ľudí a približne 10 700 evakuovaných obyvateľov z dedín blízko krátera. V polovici tohto januára potom vybuchla ďalšia východoindická sopka Ibu, kvôli ktorej sa museli evakuovať tri tisícky ľudí. Od začiatku januára táto sopka vybuchla už päťkrát, napísala AFP. Sopečná aktivita nie je v Indonézii výnimočná. Krajina sa nachádza v takzvanom tichomorskom ohnivom kruhu, seizmicky aktívnej oblasti.