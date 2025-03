Vražda z roku 1975 je konečne vyriešená: Stará magnetofónová páska a fotka odhalili pravdu

Vrah spoznal svoju obeť na policajnej fotografii. (Zdroj: Howard County Police Department)

Desaťročia nevyriešený prípad konečne uzavretý

Roseann Sturtz, známa aj ako Ann, sa stala obeťou brutálnej vraždy 24. augusta 1975. Po stretnutí so svojím vrahom v bare bola uškrtená a jej smrť zostala záhadou dlhé roky. Až koncom minulého roka sa detektívi z okresu Howard rozhodli znovu otvoriť prípad – a ich pátranie prinieslo prelomový objav: zločin mal na svedomí odsúdený vrah, ktorý už roky sedí za mrežami.

(Zdroj: Howard County Police Department)

Starý záznam odhalil pravdu

Vyšetrovatelia objavili zvukovú nahrávku z roku 1981, v ktorej bol Charles William Davis Jr., vtedy väznený v nápravnom zariadení Jessup, vypočúvaný v súvislosti s vraždou Sturtz. Ponúkli mu dohodu – ak prizná vinu, nebudú proti nemu vznesené ďalšie obvinenia.

Davis však vtedy nedokázal Sturtz identifikovať. Polícia mu ukázala fotografiu obete, ktorá vznikla niekoľko rokov pred jej smrťou, no túto ženu vrah medzi svojimi obeťami nespoznal.

(Zdroj: Howard County Police Department)

O 44 rokov neskôr: Nečakané priznanie

Kľúčový zlom nastal v roku 2023, keď policajt Wade Zufall priviedol Davisa z väzenia na ďalší výsluch. Tentoraz mu ukázal iný snímok – policajnú fotografiu Sturtz zhotovenú len mesiac pred jej smrťou. Reakcia bola okamžitá. Davis si obetu tentokrát vybavil a priznal sa k vražde. Zverejnené zábery z výsluchu zachytávajú moment, keď Davis prikyvuje a uznáva svoju vinu.

Rodina obete: Po desaťročiach prišla úľava

„V novembri 2024 sme konečne dostali odpovede, na ktoré sme čakali celé roky. Zistili sme presný dátum smrti Roseann a našli sme aspoň čiastočné uzavretie tejto tragédie,“ uviedla rodina Sturtz v stanovisku prostredníctvom polície.

Davis počas výsluchu prezradil, že sa so Sturtz zoznámil v bare. Po hádke sa situácia vyhrotila a skončila vraždou. Už v roku 1981 sa vyšetrovateľom podarilo prepojiť Davisa so Sturtz na základe profilu jeho potvrdených obetí, no definitívny dôkaz prišiel až teraz.

Hoci Davisa už nemožno súdiť za tento konkrétny zločin, zostáva za mrežami s doživotným trestom za iné vraždy. „Jeho hlavným motívom, prečo sa so mnou chcel rozprávať, bolo poskytnúť rodine obete upokojenie,“ uviedol Zufall.