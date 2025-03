Kanadský premiér Ford sa stretne s americkými predstaviteľmi kvôli obchodnej dohode USMCA

Ilustračné foto

Ford v utorok oznámil návštevu Washingtonu, kde sa vo štvrtok stretne s americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom a ďalšími predstaviteľmi s cieľom "prediskutovať obnovenú dohodu o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA) pred 2. aprílom, keď sa majú zaviesť recipročné clá", vyhlásil Ford na sociálnych sieťach."Sadnime si a rokujme," povedal Ford s tým, že rokovania sú v záujme oboch strán.

Od 12. marca vstupujú do platnosti clá na dovoz ocele a hliníka do USA na úrovni 50 percent. Trump tým reagoval na rozhodnutie kanadskej provincie Ontário uvaliť na tri americké štáty (New York, Michigan a Minnesota), ktoré z Ontária odoberajú elektrickú energiu, 25-percentné clo. Provincia však zmenila názor a zrušila avizované príplatky.Na otázku, či prehodnotí rozhodnutie zvýšiť clá na kanadský hliník a oceľ, Trump odpovedal, že to "pravdepodobne" spraví. AFP dodáva, že americký líder zároveň zľahčoval akékoľvek obavy z dopadu jeho politiky na ekonomiku krajiny a povedal, že "nevidí" hrozbu recesie.