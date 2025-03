Dalajláma naznačil, kde sa narodí jeho ďalší nástupca: Duchovný vodca poukázal na TÚTO krajinu!

Dalajláma (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Podľa odborníkov ide o významnú zmenu oproti jeho predchádzajúcim tvrdeniam a prvýkrát naznačil možnosť reinkarnácie mimo Tibetu, informoval poľský web o2.pl. S najväčšou pravdepodobnosťou má ísť o Indiu. „Keďže účelom reinkarnácie je pokračovať v práci predchodcu, nový dalajláma sa narodí, aby jeho tradičné poslanie, byť hlasom univerzálneho súcitu, duchovným vodcov tibetského budhizmu a symbolom stelesňujúcim túžby tibetského ľudu pokračovalo,“ uviedol.

Hoci dalajláma už v minulosti spomenul, že línia duchovných vodcov s ním zrejme skončí, v knihe "Hlas pre tých, ktorí ho nemajú" poznamenal, že Tibeťania na celom svete chcú, aby inštitúcia dalajlámu pokračovala. Podľa tibetskej tradície sa duša staršieho budhistického mnícha po jeho smrti reinkarnuje do tela dieťaťa.

Dalajláma XIV, utiekol do Indie po neúspešnom povstaní proti čínskej nadvláde v roku 1959. Peking by chcel nominovať iného lídra, no dalajláma túto možnosť dôrazne odmieta. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí označil dalajlámu za politického exulanta zapojeného do protičínskych aktivít.