MIMORIADNY ONLINE Prezident Trump sa rozhodol zakročiť: USA prerušili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou!

WASHINGTON - Spojené štáty prerušili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou, napísal dnes denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na činiteľov oboznámených so záležitosťou. Krok Washingtonu by mohol vážne obmedziť schopnosť Kyjeva cieliť na ruskú armádu, zatiaľ čo sa už tri roky bráni agresii Ruska. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.

14:48 Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz však zároveň v stredu uviedol, že americký prezident môže všetku vojenskú pomoc obnoviť v prípade, ak sa dohodnú mierové rokovania, informujeme. "Myslím si, že ak sa nám podarí postúpiť v otázke mierových rokovaní a na stôl budú predložené nejaké opatrenia na budovanie dôvery, potom sa prezident bude intenzívne zaoberať zrušením pozastavenia (vojenskej pomoci)," povedal Waltz v rozhovore pre televíziu Fox News.

14:10 Britského občana bojujúceho na strane Ukrajiny, ktorého v novembri zadržali ruské orgány počas ukrajinskej ofenzívy v Kurskej oblasti v stredu odsúdili na 19 rokov väzenia. Informujeme podľa správy agentúry AFP. Tlačové oddelenie súdu v meste Kursk uviedlo, že 22-ročný James Scott Rhys Anderson bol uznaný vinným z "teroristických činov" a v čase svojho zadržania pôsobil ako žoldnier v službách ukrajinskej armády.

13:42 Francúzsky prezident Emmanuel Macron uvažuje o spoločnej návšteve Washingtonu spolu s Volodymyrom Zelenským a britským premiérom Keirom Starmerom, uviedla v stredu hovorkyňa francúzskej vlády Sophie Primasová. Informuje agentúra AFP.

"Zvažujeme, že prezident Macron by mohol prípadne opäť odcestovať do Washingtonu s prezidentom Zelenským a (Starmerom)," oznámila Primasová novinárom po zasadnutí francúzskej vlády. Ďalšie podrobnosti však nedodala.

13:37 Ruský prezident Vladimir Putin rokoval s hlavou barmskej vojenskej junty Mínom Aun Hlainom, ktorý sa kvôli západným sankciám snaží upevniť spoluprácu s Moskvou. Informovala o tom agentúra AP.

Putin na začiatku rokovaní povedal, že obchod aj úzka spolupráca medzi oboma štátmi rastú. Kým Rusko obhajuje barmskú juntu na medzinárodných fórach, vládnuci generáli podporujú zahraničnopolitický smer Ruska. Moskva s Neipyijtom tiež organizujú spoločné vojenské cvičenia, uviedla AP.

13:30 Ruské úrady dokončili vydávanie ruských pasov pre Ukrajincov žijúcich na obsadených územiach. V stredu o tom informoval ruský prezident Vladimir Putin. Podľa ukrajinských predstaviteľov je vydávanie ruských pasov nelegálne a zámerom Ruska je zbaviť tieto oblasti ukrajinskej identity. Informovala AFP. Ruský minister vnútra Vladimir Kolokolcev ozrejmil, že celkovo úrady vydali 3,5 milióna pasov.

12:50 Hovorca Kremľa medzitým označil za pozitívny signál informáciu o Zelenského ochote vyjednávať. "Otázka je, s kým zasadnúť (k stolu). Zatiaľ stále platí právny zákaz ukrajinského prezidenta rokovať s ruskou stranou," dodal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Podľa agentúry Reuters sa odvolával na Zelenského výnos z roku 2022, ktorý ukrajinským činiteľom zakazuje rokovania so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Ukrajinský prezident dekrét podpísal po tom, ako okupované regióny na východe Ukrajiny Moskva vyhlásila za svoje územie.

11:54 Rusko-americké rozhovory budú zahŕňať aj rokovania o iránskom jadrovom programe, povedal dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Podľa ruského ekonomického denníka Vedomosti Peskov tiež uviedol, že táto téma bola spomenutá už vo februári v Rijáde, kde rokovali ministri zahraničia USA a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov o ukončení vojny na Ukrajine.

11:41 Pri druhom ruskom nálete na ukrajinské prístavné mesto Odesa za uplynulé dva dni zahynul 77-ročný muž, uviedli v stredu tamojšie úrady. Oblastný gubernátor Oleh Kiper na platforme Telegrame ozrejmil, že muž zomrel na predmestí na následky zranenia šrapnelom, píše DPA.

11:09 Servery Ukrajinska pravda alebo Liga.net neskôr upozornili na vyjadrenia veľvyslankyne v USA Oksany Markarovovej, ktorá na facebooku okrem iného napísala: "Prezident Donald Trump prečítal vo svojom prejave k národu príspevok nášho prezidenta Volodymyra Zelenského a povedal: 'Vážim si to, že napísal tento list'." Zelenského hovorca pre Liga.net potvrdil, že ukrajinský prezident žiadny "list" neposielal a že Trump hovoril o príspevku na sociálnej sieti. Zelenskyj v utorok na X zverejnil vyjadrenie, ktorého časti zodpovedajú textu citovanému Trumpom.

11:08 Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu 181 bezpilotnými lietadlami a štyrmi strelami, pričom protivzdušná obrana zostrelila 115 dronov. Na facebooku to dnes uviedlo ukrajinské letectvo s poznámkou, že 55 ďalších prístrojov boli imitácie útočných dronov, ktoré zmizli z radarov bez toho, aby spôsobili škody. O osude zvyšných bezpilotných lietadiel a striel sa konkrétne nespomína, stručne ale informuje o škodách v Kyjevskej, Odeskej, Dnepropetrovskej a Charkovskej oblasti.

10:47 Riziká spojené so spravodajským pokrývaním ruskej invázie na Ukrajinu predstavovali aj v roku 2024 najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť novinárov v Európe. Uvádza sa to vo výročnej správe partnerských organizácií Platformy Rady Európy (RE) pre bezpečnosť novinárov, ktorú predstavili v stredu. Informoval o tom hovorca RE Jaime Rodriguez.

9:42 Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v rozhovore zverejnenom v stredu ponúkol, že Bielorusko by mohlo hostiť mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou za účasti Spojených štátov. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

"Povedzte (americkému prezidentovi Donaldovi) Trumpovi, že ho tu očakávam spolu so (šéfom Kremľa Vladimirom Putinom) a (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským," vyhlásil Lukašenko vo videorozhovore s americkým blogerom Mariom Nawfallom, o ktorom informovala bieloruská tlačová agentúra Belta.

9:30 Poľský prezident Andrzej Duda v utorkovom rozhovore pre televíziu TVN24 počas návštevy USA uviedol, že cieľom amerického prezidenta Donalda Trumpa je ukončenie vojny na Ukrajine. Zdôraznil, že o tom hovoril s Trumpom pred týždňom a verí, že jeho stratégia smeruje k tomu, aby si Ukrajina a Rusko sadli k rokovaciemu stolu. Informuje o tom portál TVN24.

9:18 Ruské bezpečnostné zložky v noci na stredu zabili štyroch militantov spriaznených s teroristickou skupinou Islamský štát (IS). Protiteroristická akcia prebehla v Machačkale, hlavnom meste väčšinovo moslimskej autonómnej republiky Dagestan. Informuje TASS a Reuters.

7:43 Spojené štáty pokračujú v poskytovaní spravodajskej podpory Ukrajine aj napriek pozastaveniu vojenskej pomoci, uviedol pre washingtonského spravodajcu poľskej agentúry PAP zdroj z Pentagonu.

Zdroj potvrdil, že USA nezastavili výmenu spravodajských informácií, poskytovanie satelitných snímok ani prístup k satelitnému komunikačnému systému Starlink. Zdôraznil, že pozastavenie tejto formy podpory by malo okamžitý a vážny dopad na ukrajinské ozbrojené sily na fronte.

6:58 Vzťahy medzi Ruskom a Mjanmarskom sa neustále vyvíjajú a majú obrovský potenciál, vyhlásil v utorok ruský prezident Vladimir Putin, ktorého v Kremli navštívil vodca mjanmarskej junty generál Min Aun Hlain. Mjanmarsko si podľa generála vysoko cení vzájomný rešpekt a dôveru vo vzťahoch s Ruskom, ktoré označil za najdôležitejšiu krajinu pre zabezpečenie rovnováhy na globálnej úrovni. Informujú agentúry TASS a AFP.

6:55 Rusko a Spojené štáty sa zatiaľ nedohodli na termíne ďalších rokovaní ich predstaviteľov, povedal v utorok novinárom poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Okrem toho potvrdil, že americká strana zatiaľ nepredstavila, koho nominuje na post zvláštneho vyjednávača pre urovnanie vojny na Ukrajine. Informuje agentúra TASS.

6:50 Americký prezident Donald Trump koná nezodpovedne, môže spôsobiť recesiu a prehral by studenú vojnu, uviedla v reakcii demokratov na prejav senátorka z Michiganu Elissa Slotkinová. Zároveň vyhlásila, že niekdajší republikánsky prezident Ronald Reagan, na ktorého Trump rád odkazuje, sa po udalostiach z minulého týždňa "obracia v hrobe". Odkázala tak na piatkovú roztržku medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni, na ktorej Trump so svojím viceprezidentom J.D. Vancom ukrajinskému prezidentovi vyčítali, že podľa nich neprejavil dostatočný vďaku za americkú pomoc.

Trump dostal od Zelenského list

Zelenskyj podľa Trumpa napísal: "Naozaj si vážime to, koľko toho Amerika urobila pre to, aby pomohla Ukrajine udržať si svoju suverenitu a nezávislosť. Pokiaľ ide o dohodu o nerastných surovinách a bezpečnosti, Ukrajina je pripravená ju podpísať kedykoľvek, keď sa vám to bude hodiť."

Americký prezident poznamenal, že vo vojne každý deň zomierajú tisíce Rusov a Ukrajincov a že chce, aby sa to skončilo. "Chcete, aby to pokračovalo ďalších päť rokov?" pýtal sa americký prezident publika.

Vzápätí Trump skritizoval Európu, pričom vyhlásil, že zaplatila viac za ruskú ropu ako za pomoc Ukrajine. "Zároveň sme mali vážne rozhovory s Ruskom a dostali sme silné signály, že sú pripravení na mier," uviedol Trump.

V prejave Trump tiež podľa stanice CNN naznačil, že ruského prezidenta Vladimira Putina mohlo k invázii na Ukrajine povzbudiť chaotické stiahnutie Američanov z Afganistanu za vlády Joea Bidena v auguste 2021. "Keď Putin videl, čo sa stalo, povedal si asi: 'Tak toto je možno moja šanca. 'Také zlé to bolo," uviedol Trump.

Rusko už v roku 2014 obsadilo a anektovalo ukrajinský Krym a podporilo separatistov, ktorí sa na východe Ukrajiny postavili Kyjevu. Vo februári 2022 potom ruské vojská na Putinov rozkaz začali rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.

V piatok sa očakávalo, že Zelenskyj v Bielom dome podpíše s Trumpom dohodu o ukrajinských nerastoch, ale napokon schôdzka v Oválnej pracovni skončila roztržkou medzi Trumpom, jeho viceprezidentom J.D. Vancom a Zelenským pred objektívmi svetových médií. Zelenskyj následne opustil Biely dom predčasne. V noci na utorok potom Trump nariadil prerušenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine a ukončil tak roky trvajúcu podporu krajine, ktorá sa už tri roky bráni ruskej agresii.

Zelenskyj medzitým urobil niekoľko ústretových krokov a dnes napríklad uviedol, že je pripravený pod Trumpovým silným vedením pracovať na dosiahnutí trvalého mieru. Európski politici zase v sérii telefonátov apelovali na obe strany, aby sa znovu pokúsili o dohodu.

Ukrajina a USA sa chystajú podpísať dohodu o ukrajinských surovinách

Spojené štáty a Ukrajina sa chystajú podpísať dohodu o ukrajinských nerastných surovinách, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje. Americký prezident Donald Trump vraj dohodu oznámi v prejave v Kongrese, ktorý prednesie v noci na stredu SEČ. Skoré uzavretie dohody v nedeľu odmietol minister financií Scott Bessent. Dohodu mali obe strany podpísať už v piatok, ale schôdzka Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome sa skončila roztržkou.

"Teraz nie," reagoval v nedeľu na otázku stanice CBS News, či je zmluva s Ukrajinou na stole, minister financií Bessent, píše agentúra Reuters. Podľa stanice ukrajinskí predstavitelia vo Washingtone vyjadrili vôľu zmluvu uzavrieť. K dojednaniu však zostáva množstvo detailov. Po piatkovej schôdzke v Bielom dome chce totiž Trump "obsiahlejšiu, lepšiu dohodu", povedal stanici nemenovaný americký vládny predstaviteľ.

Správanie Trumpa a jeho viceprezidenta J.D. Vanceho počas piatkového rokovania so Zelenským v Oválnej pracovni kritizovali viacerí spojenci USA, americká administratíva napriek tomu trvala na tom, že jediný, kto by sa mal ospravedlniť, je ukrajinský prezident.

Zelenskyj, ktorého krajina na fronte čelí ťažkej situácii a ruskému postupu, odvtedy urobil niekoľko ústretových krokov a dnes napríklad uviedol, že je pripravený pod Trumpovým silným vedením pracovať na dosiahnutí trvalého mieru. Európski politici zase v sérii telefonátov apelovali na obe strany, aby sa znovu pokúsili o dohodu.

Zmluva, ako o nej informovali médiá, počíta so zriadením ukrajinsko-amerického investičného fondu na obnovu krajiny, do ktorého bude Ukrajina prispievať polovicou budúcich výnosov z nerastných surovín v štátnom vlastníctve.