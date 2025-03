OSN a arabské štáty odsúdili rozhodnutie Izraela zastaviť humanitárnu pomoc

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP (AP Photo/Mary Altaffer))

GAZA - Predstavitelia Organizácie Spojených národov a arabských krajín v nedeľu odsúdili rozhodnutie Izraela zastaviť dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Podľa EÚ Izrael blokovaním pomoci "riskuje humanitárne následky." Krok je reakciou Izraela na oznámenie Hamasu, ktorý odmietol akceptovať americký návrh na predĺženie prímeria cez židovský sviatok pesach a moslimský pôstny mesiac ramadán. Informuje o tom agentúra AFP.

"EÚ vyzýva na rýchle obnovenie rokovaní o druhej fáze prímeria a vyjadruje svoju silnú podporu sprostredkovateľom," uviedol vo vyhlásení hovorca európskej diplomacie Anouar El Anouni, ktorý odsúdil rozhodnutie Hamasu nepredĺžiť prvú fázu prímeria. Podľa Kataru, ktorý spolu s Egyptom a USA patrí k hlavným mediátorom konfliktu, je rozhodnutie Izraela o pozastavení pomoci "hrubým porušením dohody o prímerí." Katar tiež odmietol, aby Izrael využíval "jedlo ako prostriedok konfliktu". Hovorca jordánskeho ministerstva zahraničných vecí Sufján Kudáh vo vyhlásení uviedol, že izraelská vláda svojím rozhodnutím riskuje obnovenie bojov v Pásme Gazy. Izrael vyzval, aby "prestal používať hladomor ako zbraň proti nevinným Palestínčanom, ktorí sú obliehaní, a to najmä počas posvätného mesiaca ramadán."

Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych operácií (OCHA) Thomas Fletcher uviedol, že rozhodnutie Izraela je v rozpore s medzinárodným právom. "Rozhodnutie Izraela zastaviť pomoc do Gazy je alarmujúce. Medzinárodné humanitárne právo hovorí jasne: musíme mať povolený prístup, aby sme mohli poskytovať životne dôležitú pomoc," vyhlásil. Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že izraelské "rozhodnutie zastaviť prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a jej použitie ako nástroja vydierania a kolektívneho trestu je hrubým porušením medzinárodného práva." Izraelská vláda v sobotu neskoro večer prijala návrh Spojených štátov na predĺženie prímeria počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán a židovského sviatku pesach. Hamas americký návrh odmietol akceptovať, v reakcii na čo Izrael od nedele rána pozastavil prepravu humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy.