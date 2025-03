Pentagón vysiela na hranicu s Mexikom ďalších takmer 3-tisíc vojakov: Čo je cieľom?

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON - Americký Pentagón posiela na hranicu USA s Mexikom ďalších približne 3000 vojakov. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa týmto spôsobom snaží potlačiť nelegálne prisťahovalectvo, uviedli v sobotu americkí predstavitelia. Informuje agentúra AP.