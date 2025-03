MIMORIADNY ONLINE Tvrdé slová z Bieleho domu: Zelenskyj precenil svoje postavenie, neusiluje sa o dosiahnutie mieru

(Zdroj: SITA/Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP, SITA/Pool Photo via AP)

WASHINGTON/KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj precenil svoje postavenie a neusiluje sa o dosiahnutie mieru s Ruskom. Uviedol to americký prezident Donald Trump niekoľko hodín po piatkovom stretnutí so Zelenským v Bielom dome, ktoré sa skončilo roztržkou. Podľa agentúry AP tiež Zelenského varoval, že bez uzavretia mieru príde o podporu zo strany Spojených štátov.

6:01 Britský premiér Keir Starmer dnes večer hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským, ktorých schôdzka v Bielom dome skončila fiaskom. Uviedla to premiérova hovorkyňa. Starmer podľa nej zachováva neochvejnú podporu Ukrajine a usiluje sa o nájdenie cesty k trvalému mieru, ktorý bude založený na suverenite a bezpečnosti Ukrajiny. Informoval o tom server BBC.

6:00 Ukrajina je pripravená na mier s Ruskom, ale potrebuje bezpečnostné záruky. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s televíziou Fox News. Vyjadril tiež presvedčenie, že jeho vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom možno napraviť. Dodal, že by chcel, aby Trump pri rokovaniach stál viac na strane Ukrajiny.

"Nebol to človek, ktorý by chcel uzavrieť mier," vyhlásil Trump. "Chce bojovať, bojovať, bojovať," dodal. Piatková schôdzka Trumpa so Zelenským v Bielom dome, kde mali lídri Spojených štátov a Ukrajiny potvrdiť ekonomickú dohodu a rokovať o možnej ceste k mieru po rokoch ruskej agresie, vyústila do nevídanej slovnej roztržky pred kamerami v Oválnej pracovni. Stretnutie sa potom skončilo bez akýchkoľvek výsledkov.

Trump skritizoval Zelenského, že mu nie je dostatočne vďačný a nie je "pripravený na mier". Európski lídri neskôr vyjadrovali podporu Kyjevu, podľa Moskvy dostal Zelenskyj vo Washingtone tvrdú lekciu. Zelenskyj skoro hodinu po odchode z Bieleho domu vydal krátke vyhlásenie, v ktorom niekoľkokrát ďakoval za americkú podporu a opakoval, že usiluje o spravodlivý a trvalý mier.