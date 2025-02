MIMORIADNY ONLINE Ukrajina by mala vstúpiť do NATO: Trump vyjadril Zelenskému rešpekt

(Zdroj: TASR/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Naživo z Ukrajiny

archívne video

Tretie výročie ruskej invázie na Ukrajine (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:05 Dohoda o prímerí na Ukrajine nesmie odmeniť "agresora", vyhlásil v noci na piatok britský premiér Keir Starmer počas tlačovej konferencie v Bielom dome po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.Iinformuje na základe správ agentúr AFP a AP. "Musíme vyhrať mier a musíme ho vyhrať teraz, pretože to nesmie byť mier, ktorý odmení agresora alebo posmelí režimy ako je Irán," vyhlásil Starmer. Americký prezident, ktorý v minulosti opakovane kritizoval nízke výdavky ostatných členov NATO na obranu, počas tlačovej konferencie vyhlásil, že podporuje Článok päť o spoločnej obrane členských krajín NATO.

6:00 Americká prezident Donald Trump vyjadril vo štvrtok rešpekt ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému iba deň pred jeho návštevou v USA a zľahčoval svoju predchádzajúcu poznámku o tom, že Zelenskyj je "diktátor". Informuje správa agentúry AFP. "Myslím si, že zajtra ráno budeme mať veľmi dobré stretnutie. Budeme spolu vychádzať veľmi dobre," vyhlásil Trump. "Veľmi ho rešpektujem," uviedol Trump o Zelenskom počas spoločnej konferencie s britským premiérom Keirom Starmerom.

Európa nebude môcť Ukrajine pomôcť pri prípadnej mierovej dohode

"Prečo sme v NATO? Je to preto, lebo sa bojíme Ruska. A jediná vec, ktorá skutočne funguje - jediná bezpečnostná záruka, ktorá funguje - je dáždnik NATO," vyhlásila Kallasová. V rozhovore pre AFP šéfka diplomacie EÚ tiež varovala, že Európa nebude môcť Ukrajine pomôcť pri prípadnej mierovej dohode, ak nebude súčasťou rokovaní. Reagovala tak na rozhovory medzi Washingtonom a Moskvou, ktoré sa zatiaľ uskutočnili bez prítomnosti zástupcov Ukrajiny a Európy.

Trump v stredu vyhlásil, že Kyjev môže na vstup do NATO "zabudnúť". "Myslím si, že je to pravdepodobne dôvod, prečo sa (vojna na Ukrajine) začala," dodal a zopakoval tak vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý ruskú inváziu spred troch rokov odôvodnil práve potencionálnym členstvom Ukrajiny v NATO.

"Tieto obvinenia sú úplne nepravdivé," povedala Kallasová. "Moja otázka je, prečo by sme mali dať Rusku to, čo chce, navyše k tomu, čo už urobilo - napadlo Ukrajinu, anektovalo územie, okupovalo územie, a teraz k tomu ešte niečo ponúkať," dodala. "Zoberte si, že v USA by si po 11. septembri (2001) sadli s Usámom bin Ládinom a povedali mu: 'Dobre, čo ešte chcete?' Myslím si, že je to nepredstaviteľné," vysvetlila šéfka európskej diplomacie. Rusko trvá na tom, že USA na konci studenej vojny sľúbili, že nebudú rozširovať NATO, pripomína AFP.