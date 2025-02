Francúzsko a Británia sa zaväzujú k intenzívnejšiemu boju proti migrácii v Lamanšskom prielive

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Skye McKee/MSF Via AP)

LE TOUQUET - Zástupcovia Francúzska a Británie vo štvrtok po stretnutí v severofrancúzskom meste Le Touquet prisľúbili zintenzívniť spoločný boj proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv a zhodli sa na predĺžení kľúčovej dohody do roku 2027. Informuje o tom agentúra AFP.

Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau a jeho britská rezortná kolegyňa Yvette Cooperová rokovali o možnosti budúcej spolupráce v oblasti boja s nelegálnou migráciou. Zhodli sa na predĺžení takzvanej sandhurstskej zmluvy o bezpečných hraniciach, podľa ktorej Británia finančne prispieva Francúzsku na pohraničnú stráž a tá zasa bráni utečencom dostať sa cez Lamanšský prieliv.

Ce matin, sur la Côte d’Opale avec mon homologue britannique @YvetteCooperMP, à la rencontre de celles et ceux qui luttent contre l’immigration illégale. Grâce à la coopération franco-britannique, des moyens concrets sont déployés : surveillance aérienne, barrage flottant,… pic.twitter.com/bRhZPYC1vd — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) February 27, 2025

"Naše rozhovory sú trochu drsné, keď ide o peniaze. Zhodneme sa ale na cieľoch a nakoniec sa nám vždy podarí dospieť k dohode," uviedol Retailleau. Francúzsky minister v novembri 2024 skonštatoval, že Británia sa pri bezpečnosti Lamanšského prielivu už nemôže spoliehať len na Paríž. Vyzval vtedy Londýn, aby robil viac pre riešenie spoločného problému.

archívne video

Nové opatrenia proti migrácii v Lamanšskom prielive

Retailleau po stretnutí vyzval na to, aby francúzskym silám udelili povolenie zastavovať lode aj po tom, ako už vyplávajú na more. Dokázali by tak bojovať s novým fenoménom, pri ktorom prevádzači vyzdvihnú utečencov až na mori, aby sa vyhli kontrolám na plážach. V súčasnosti môžu lode na mori zastavovať jedine v prípadoch, keď ide o bezpečnosť posádky.

Medzi nové projekty spolufinancované oboma krajinami má patriť aj ďalšie zadržiavacie centrum v prístavnom meste Dunkerque na severe Francúzska. Cez Lamanšský prieliv sa do Veľkej Británie dostalo v roku 2024 viac ako 36.800 utečencov. Pri plavbe umrelo najmenej 78 ľudí.