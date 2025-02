Čo by chcela väčšina Nemcov? Podľa prieskumu si TAKTO predstavujú zloženie koalície

Alice Weidelová (AfD) (Zdroj: SITA/AP/Michael Probst)

BERLÍN - Vytvorenie vládnej koalície zloženej z konzervatívneho bloku CDU/CSU a stredoľavicových sociálnych demokratov (SPD) je v Nemecku najpreferovanejšou možnosťou. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonala spoločnosť YouGov krátko po nedeľných predčasných voľbách. Informujeme na základe správy agentúry DPA.

V prieskume "veľkú koalíciu" podporilo 44 percent respondentov. Ďalších 25 percent opýtaných by uprednostnilo trojkoalíciu doplnenú o Zelených. Vládu, v ktorej by bola zastúpená aj krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) by podporilo 30 percent, hoci CDU/CSU pred voľbami spoluprácu s touto stranou vylúčila.

Prieskum vykonal YouGov na vzorke 1001 oprávnených voličov v nedeľu po 21.00 h, čiže po hlasovaní, no zároveň v čase, keď ešte nebolo známe presné rozdelenie parlamentných kresiel podľa oficiálnych výsledkov.

Predčasné voľby sa skončili víťazstvom konzervatívneho bloku CDU/CSU

Nedeľňajšie predčasné parlamentné voľby v Nemecku sa skončili víťazstvom konzervatívneho bloku CDU/CSU pred druhou Alternatívou pre Nemecko (AfD), nasledovanou sociálnymi demokratmi (SPD), Zelenými a stranou Ľavica. Pred bránami Spolkového snemu, tesne zostali liberáli z FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá sa o hlasy voličov uchádzala prvýkrát po odtrhnutí od Ľavice. Zostavovanie novej vlády bude zložité. S AfD nechce vládnuť žiadna zo zvyšných strán a SPD zasa odmieta ísť do koalície s CDU/CSU.