Väčšina Poliakov by chcela jadrové zbrane, ukázal prieskum

VARŠAVA – Väčšina poľských občanov by chcela, aby ich krajina disponovala jadrovými zbraňami. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry UCE Research, podľa ktorého by s takouto možnosťou súhlasilo 53 percent opýtaných, informuje spravodajca agentúry PAP.