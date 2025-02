Tragédia v Nigérii: Pri havárii nákladného auta zahynulo najmenej 23 ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vodič v meste Kano údajne stratil vo štvrtok neskoro večer kontrolu nad nákladným autom a to sa následne zrútilo do podjazdu, uviedli nigérijské orgány. Kamión smeroval z mesta Maiduguri - vzdialeného od miesta nehody asi 500 kilometrov - do Lagosu na juhozápade Nigérie.

"Celkový počet obetí je 23, zatiaľ čo 48 ďalších cestujúcich utrpelo zranenia rôzneho stupňa," dodali miestne úrady. Podľa ich údajov zaznamenali v krajine v roku 2024 takmer 10.000 dopravných nehôd, ktoré si vyžiadali viac ako 5400 mŕtvych.