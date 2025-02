Guterres vyzval na zastavenie prísunu zbraní do vojnou zmietaného Sudánu

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. (Zdroj: TASR/AP/Laurent Gillieron/Keystone)

"Je nutné chrániť civilistov, umožniť bezpečný prístup humanitárnej pomoci a zastaviť prísun zbraní," povedal Guterres na stretnutí v rámci summitu Africkej únie (AÚ) v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba. Na spomínanom summite sa v piatok uskutočnia osobitné stretnutia zamerané na konflikty v Sudáne a Konžskej demokratickej republike. Podľa Guterresa predstavuje vojna v Sudáne "bezprecedentnú humanitárnu krízu na africkom kontinente".

archívne video

Keď nepriateľ nepočuje, že je potrebné odísť z našej krajiny, zbrane hovoria hlasnejšie ako slová. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Predseda Komisie Africkej únie (AUC) Moussa Faki vyzval všetky strany, aby "okamžite a natrvalo ukončili paľbu". Sudánsku vojnu označil za "morálne zlyhanie našej doby". V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí, milióny ľudí vyhnala z domovov a množstvo obyvateľov sa ocitlo na pokraji hladomoru.

Organizácia Spojených národov (OSN) obviňuje SAE a ďalšie krajiny z podpory RSF

SAE v decembri čo sa dvaja americkí zákonodarcovia pokúsili zablokovať ich nákup moderných rakiet a rakiet dlhého doletu od USA v hodnote 1,2 miliardy dolárov. Zákonodarcovia minulý mesiac oznámili, že SAE porušili svoj sľub a naďalej podporujú sudánsku polovojenskú skupinu. Ministerka SAE pre medzinárodnú spoluprácu v piatok na okraj summitu povedala, že vojna v Sudáne trvá už príliš dlho, vyžiadala si veľa životov a priniesla "nesmierne utrpenie".

SAE sa podľa ministerky spoločne s partnermi usilujú vyzvať na humanitárnu prestávku pred ramadánom, ktorý bude o dva týždne. "Dúfame, že vďaka tejto humanitárnej prestávke budeme môcť nerušene poskytovať pomoc... tým, ktorí ju najviac potrebujú, najmä ženám a deťom, ktoré trpia nevídaným spôsobom," povedala. Dodala, že SAE sa zaviažu poskytnúť Sudánu ďalšiu humanitárnu pomoc vo výške 200 miliónov dolárov.

Sudánska armáda kontroluje východ a sever krajiny, zatiaľ čo RSF má pod kontrolou väčšinu regiónu Darfúr na západe krajiny, kde ju OSN v pondelok obvinila z blokovania pomoci Africká únia v utorok označila vojnu za "najhoršiu humanitárnu krízu na svete". V minulom roku sa viac ako 431.000 sudánskych detí liečilo z podvýživy.