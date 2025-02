HOAX o Putinovej dcére: Voroncovová mala na Ukrajine pomáhať zraneným, dokonca prežila bombardovanie nemocnice!

La figlia di Putin, l'endocrinologa Maria Vorontsova, a dicembre 2024, in un ospedale mobile, è stata bombardata dagli Ucraini.

Lei ha tratto in salvo i feriti ed è caduta per una esplosione. Ferita, si è bendata le ferite e ha continuato a fornire cure mediche senza stop.

🤜🤛 pic.twitter.com/Zul0shW2ri