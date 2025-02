Poľsko eviduje nárast počtu nelegálnych migrantov na hranici so Slovenskom: Už ich nebude prijímať

Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

"Dostal som signály, že opäť pribúdajú nelegálni migranti bez práva na azyl, ktorí prekračujú poľsko-slovenskú hranicu," povedal Tusk v Gdansku na tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Podľa poľského premiéra nejde zatiaľ o veľké čísla, no treba tomu venovať pozornosť. Na východnej hranici s Bieloruskom sa Poľsku podľa neho podarilo znížiť počet nelegálnych prekročení hranice o 80 percent.

"Neplánujeme zaviesť kontroly na slovensko-poľských hraniciach, ale ak nebude iná možnosť, urobíme to," povedal premiér. Reagoval na otázku, čo hovorí na to, že niektoré štáty zavádzajú kontroly na svojich hraniciach vnútri schengenského priestoru. "Ak existuje taká potreba, tak rozumiem prijatiu dočasného rozhodnutia," povedal premiér. Tusk sa s von der Leyenovou stretol pri príležitosti dvojdňového rokovania Európskej komisie v Poľsku.

Poľsko nebude prijímať ďalších migrantov v rámci relokácie

Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že jeho krajina nebude prijímať ďalších migrantov v rámci relokačného mechanizmu EÚ. Povedal to v Gdansku na piatkovej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a zdôvodnil to tým, že Poľsko už poskytlo útočisko približne dvom miliónom Ukrajincov, informuje spravodajca. Tusk vysvetlil, že migrácia nebola hlavnou témou rokovaní, no je rád, že Komisia si vypočula jeho argumenty, prečo Poľsko nebude prijímať ďalších migrantov. Európsky pakt o migrácii bol podľa neho prijatý v nejakej situácii, no tá situácia sa zmenila.

Predsedníčka eurokomisie uznala, že Poľsko na svojej východnej hranici čelí hybridným hrozbám zo strany Bieloruska, ktoré pomáha migrantom dostať sa na poľské hranice a vytvára tlak na ich nelegálne prekračovanie. "Musíme spoločne posilniť vonkajšie hranice, zefektívniť návratovú politiku a tvrdo potláčať zneužívanie systému prevádzačmi. To my v Európe rozhodujeme o tom, kto k nám môže prísť a za akých podmienok," povedala v reakcii na aktivity režimu bieloruského prezidenta Lukašenka.

Von der Leyenová na slová Tuska o odmietnutí implementácie ustanovení migračného paktu priamo nereagovala, ale uviedla, že Poľsko ukázalo veľkú solidaritu s Ukrajinou a EÚ to bude brať do úvahy. Poľský premiér na tlačovej konferencii skritizoval Nemecko za počiatočné odmietnutie podporiť projekt Východný štít a označil to za nelogický krok. "Keď kancelár (Olaf) Scholz pochopil, že zníženie tlaku na východnej hranici Poľska zníži aj tlak na nemecké hranice, prestal blokovať túto podporu," vysvetlil Tusk. Tusk dodal, že Poľsko si naďalej plní svoje záväzky v rámci NATO a zostane pevným spojencom USA bez ohľadu na politické zmeny vo Washingtone.