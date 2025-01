Trump to s kúpou Grónska myslí vážne, potvrdil minister zahraničných vecí Rubio

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

Rubio v rozhovore pre rozhlasovú stanicu SiriusXM zľahčoval hrozbu použitia vojenskej sily proti Dánsku, ktoré je zároveň spojencom USA v NATO, uvádza AFP. V reakcii na Trumpove výroky o Grónsku však vyhlásil, že "nejde o vtip". "Prezident Trump oznámil, čo má v úmysle urobiť, a to kúpiť ho," povedal minister. "Nejde však o získanie územia s účelom získania územia. Je to v našom národnom záujme a treba to vyriešiť," ozrejmil.

Spojené štáty s krajinou majú obrannú dohodu o ochrane Grónska

Šéf americkej diplomacie v reakcii na tému záruk NATO voči Dánsku povedal, že Spojené štáty s krajinou majú obrannú dohodu o ochrane Grónska, pokiaľ bude napadnuté. "Keďže sme už zaň zodpovední, tak môžeme mať rovno aj väčšiu kontrolu nad tým, čo sa tam deje," vyhlásil. Minister zároveň vyjadril obavy, že Čína získa v Grónsku pôdu prostredníctvom štátnych spoločností. "Je úplne reálne veriť, že Číňania sa nakoniec, možno aj v krátkom čase, pokúsia v Grónsku urobiť to, čo urobili v Panamskom prieplave a na iných miestach," dodal Rubio.

Trump opakovane vyhlásil, že Panama americkým lodiam účtuje premrštené ceny a kritizoval podľa neho príliš silný vplyv Číny na tejto strategickej vodnej ceste. Tvrdenia, že poplatky za využitie prieplavu sú neprimerané Panama odmieta. Podľa miestnych úradov sa stanovujú transparentne na základe veľkosti a tonáže lodí, ktoré ním prechádzajú.