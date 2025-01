Brazílsky prezident o clách: Ak ich Trump zvýši, Brazília mu to vráti

Luiz Inácio Lula da Silva (Zdroj: TASR/AP Photo/Andre Penner, File)

Brazílie je jednou z krajín, ktoré Trump označil za zraniteľné voči vyšším clám. Lula, ktorý je momentálne vo svojom treťom funkčnom období, zdôraznil, že zažil v Bielom dome republikánov aj demokratov a uprednostnil by zlepšenie obchodných väzieb pred bitkou o clá. "Chcem rešpektovať Spojené štáty a tiež, aby Trump rešpektoval Brazíliu. To je všetko," povedal. "Z mojej strany chcem zlepšiť naše vzťahy so Spojenými štátmi. Exportovať viac, ak to bude potrebné, a aj viac dovážať."

Krok späť pre civilizáciu

Lula s dovolaním sa na Trumpove vyjadrenia, že plánuje získať späť Panamský prieplav alebo získať kontrolu nad Grónskom, uviedol, že "musí rešpektovať suverenitu iných krajín". Brazílsky prezident, ktorého krajina bude v novembri hostiť klimatické rozhovory COP30 v amazonskom meste Belem, dodal, že Trumpovo rozhodnutie odstúpiť od Parížskej klimatickej dohody je "krokom späť pre civilizáciu".

Prezident na tlačovej konferencii povedal tiež, že nechce klimatické rozhovory, na ktorých "sú schválené opatrenia, všetko vyzerá veľmi pekne na papieri, a potom to žiadna krajina nedodrží". Kritizoval pritom bohaté štáty za to, že nesplnili sľuby o poskytnutí miliárd dolárov na pomoc rozvojovým krajinám, aby sa vysporiadali s následkami zmeny klímy. "Chceme niečo skutočné, aby sme vedeli, či sa to s klimatickými problémami myslí vážne alebo nie," dodal.