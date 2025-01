Putin ocenil sovietsku armádu za ukončenie "absolútneho zla"

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin)

Auschwitz bol najväčším vyhladzovacím táborom a stal sa symbolom genocídy spáchanej nacistickým Nemeckom, ktorá si vyžiadala životy šiestich miliónov Židov. V Auschwitz-Birkenau zahynul v rokoch 1940 až 1945 milión Židov. Sovietske jednotky našli pri príchode do tábora presne pred 80. rokmi, 27. januára 1945, 7000 preživších. "Vždy si budeme pamätať, že to bol sovietsky vojak, kto zničil toto strašné, absolútne zlo a dosiahol víťazstvo, ktorého veľkosť zostane navždy zapísaná vo svetových dejinách," vyhlásil ruský prezident. "Urobíme všetko pre to, aby sme bránili právo ľudí na etnickú, jazykovú a duchovnú identitu a zabránili šíreniu antisemitizmu, rusofóbie a iných rasistických ideológií," dodal.

Vo svojich prejavoch často spomína porážku nacistického Nemecka

Šéf Kremľa podľa AFP často vo svojich prejavoch spomína porážku nacistického Nemecka Sovietskym zväzom, a to najmä v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine. Putin opakovane obvinil ukrajinských a západných predstaviteľov z nacizmu a rusofóbie, čo podľa AFP využil ako zámienku na začiatok ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. V Poľsku sa v pondelok konajú spomienkové obrady pri príležitosti zmieneného výročia. Na podujatie pricestoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruských predstaviteľov nepozvali práve pre vojnu na Ukrajine, ktorú Rusko vedie už takmer tri roky. Organizátori podujatia uviedli, že prítomnosť ruských predstaviteľov by bola "cynická".