Experti bijú na poplach: Putin si potichu podmanil ďalšiu krajinu! Je to pohroma pre NATO

Vladimir Putin v ortodoxnom chráme v Moskve (Zdroj: SITA/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Putinova tichá expanzia do Bieloruska

Vladimira Putina a Alexandra Lukašenka spája dlhoročné priateľstvo. Bieloruský líder patrí k najvernejším spojencom Ruska, najmä od začiatku vojny proti Ukrajine vo februári 2022. Bez Lukašenkovho súhlasu by ruská armáda nemohla napadnúť Ukrajinu cez bieloruské územie, ktoré Lukašenko ochotne poskytol na presun ruských vojsk.

Táto úzka spolupráca medzi Moskvou a Minskom je dnes dôvodom na zvýšené obavy. Analytici varujú, že Putin už fakticky Bielorusko ovládol a jeho impérium sa rozrástlo.

USA varujú pred „tichým dobytím“ Bieloruska

Americký think-tank Institute for the Study of War (ISW) vo svojej 100-stranovej analýze uvádza, že Putin Bielorusko využíva ako odrazový mostík na presun armády smerom na západ. Správa hovorí o „tichej anexii Bieloruska“, ktorá by mohla mať v blízkej budúcnosti vážne dôsledky pre NATO.

Ako si Putin postupne podmanil Bielorusko?

Podľa ISW sa tento proces začal už v roku 2020, keď Lukašenko čelil masovým protestom po zmanipulovaných voľbách. Práve vtedy Putin zasahoval – poskytol bieloruskému režimu vojenskú a propagandistickú podporu, vďaka ktorej sa Lukašenkovi podarilo potlačiť demonštrácie. Výmenou za túto pomoc sa ruské vojská natrvalo usadili na bieloruskom území.

Experti ISW varujú: „Politici sa musia pripraviť na budúcnosť, v ktorej Bielorusko nebude len okupovanou krajinou, ale fakticky súčasťou Ruska.“

Ruské jadrové zbrane pri hraniciach NATO

Putin má podľa ISW tri hlavné ciele: vojenské, ekonomické a politické ovládnutie Bieloruska. Vojensky sa mu to už takmer podarilo – ruské jednotky sú v krajine natrvalo rozmiestnené a Moskva tam už presunula aj jadrové zbrane. Na ekonomickej úrovni sa usiluje o spoločný trh, ktorý by zjednotil hospodárske systémy oboch krajín. Politicky sa dokonca uvažuje o spoločnom parlamente a súdnictve.

Vzhľadom na tieto kroky vyzývajú analytici NATO, aby situáciu nebrali na ľahkú váhu. Podľa nich je len otázkou času, kedy sa Bielorusko stane neoddeliteľnou súčasťou ruského impéria.