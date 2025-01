Trump vyzýva Egypt a Jordánsko na prijatie palestínskych utečencov z Pásma Gazy

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

"Bol by som rád, keby vzal (Sísí) viac osôb. Bol by som rád, keby Egypt prijal týchto ľudí," povedal Trump novinárom. Uviedol tiež, že počas telefonátu s Abdalláhom II. pochválil Jordánsko za doterajšie prijatia Palestínčanov a požiadal kráľa o zvýšenie počtu prijatých utečencov v krajine."Niečo sa musí stať... Práve teraz je to (Pásmo Gazy) doslova zrúcanisko. Takmer všetko je zbúrané a ľudia tam umierajú," vyhlásil Trump. "Takže by som sa radšej zapojil do spolupráce s niektorými arabskými národmi a postavil by som im obydlia na inom mieste, kde by možno pre zmenu mohli žiť v mieri," dodal.

Pásmo Gazy - poznačené vojnou medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas - Trump označil za "skutočný neporiadok". Satelitné centrum OSN (UNOSAT) k 1. decembru minulého roka odhadlo, že v Pásme Gazy bolo zničených alebo poškodených 69 percent všetkých budov. Tento viac ako 14-mesačný ozbrojený konflikt si navyše vyžiadal takmer 50.000 obetí.