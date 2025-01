Šokujúce odhalenia o špionáži v britskej kráľovskej rodine: Čo ukrývali dokumenty MI5?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dokumenty rozširujú poznanie o "Cambridgeskej päťke", ktorej členovia v prospech Sovietskeho zväzu získavali informácie priamo v centre britskej spravodajskej služby. Jej súčasťou bol aj kráľovský historik umenia Anthony Blunt, ktorý pre Buckinghamský palác pracoval od roku 1945 až do odchodu na penziu v roku 1972. K špionáži sa MI5 priznal v roku 1964 výmenou za imunitu pred trestným stíhaním. V jednom z novozverejnených dokumentov dôstojník MI5 poznamenáva, že Blunt pocítil "hlbokú úľavu". Ako protihodnotu si tiež mohol ponechať prácu, rytiersky titul a spoločenské postavenie.

archívne video

Ministri obrany Slovenskej republiky a Veľkej Británie sa rozprávali aj o budúcnosti Ukrajiny (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Súkromný tajomník kráľovnej Martin Charteris v roku 1972 šéfovi MI5 Michaelovi Hanleymu povedal, že o špiónovi "kráľovná nevedela a nevidel žiadnu výhodu v tom, že by jej o tom teraz povedal; len by to zvýšilo jej starosti a nedalo sa s ním nič urobiť". Panovníčku o tom informovali až v roku 1973. Bývalý špión mal rakovinu a existovali obavy, že po jeho smrti budú médiá bez obáv z obvinení za urážku na cti písať o jeho špionáži a práci pre kráľovskú rodinu.

Podozrievaný bol už dávno

"Spomenula si, že bol podozrievaný (zo špionáže) už dávno" začiatkom 50. rokov, povedal Charteris, a "to všetko zobrala veľmi pokojne a bez prekvapenia". Blunta v novembri 1979 ako sovietskeho špióna verejne odhalila premiérka Margaret Thatcherová v Dolnej snemovni. Zbavili ho rytierskeho titulu, v roku 1983 zomrel vo veku 75 rokov. Novozverejnené súbory obsahujú informácie aj o ďalších členoch Cambridgeskej päťky. z nich mediálne asi najznámejší bol Kim Philby. Pre podozrenia zo špionáže v prospech nepriateľa ho v januári 1963 konfrontoval v Bejrúte jeho priateľ a kolega z MI6 Nicholas Elliott. Odtajnené súbory obsahujú prepis ich rozhovoru a Philbyho priznanie.

Podľa neho vyzradil dôstojníka KGB Konstantina Volkova, ktorý sa v roku 1945 pokúsil utiecť na Západ. Volkova s manželkou sovietski agenti uniesli z Istanbulu späť do Moskvy, kde ich a pravdepodobne aj ich príbuzných popravili. "Skutočne som cítil obrovskú lojalitu k MI6. Zaobchádzali so mnou veľmi, veľmi dobre a našiel som si tam naozaj úžasných priateľov," povedal Philby podľa prepisu. "Ale hlavnou inšpiráciou bola druhá strana," priblížil s tým, že ak by mal žiť svoj život odznova, správal by sa rovnako. Niektoré z novozverejnených dokumentov sa objavia na výstave v britskom Národnom archíve "MI5: Oficiálne tajomstvá" neskôr v tomto roku.