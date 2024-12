Čína tvrdí, že pred WHO o ochorení COVID-19 nič nezatajila

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PEKING - Čína v utorok vyhlásila, že o informácie o ochorení COVID-19 sa so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) podelila "bez akéhokoľvek zatajovania". Vyjadrenia Pekingu prišli po tom, čo WHO vyzvala Čínu, aby poskytla viac informácií v záujme pochopenia pôvodu tohto ochorenia, píše agentúra AFP.