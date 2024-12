Plánovaný štrajk železničiarov ohrozuje silvestrovský ohňostroj v Sydney

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay)

SYDNEY - Plánovaný štrajk zamestnancov verejnej dopravy ohrozuje tento rok odpálenie silvestrovského ohňostroja v najväčšom austrálskom meste Sydney, ktorý je už roky neodmysliteľnou súčasťou osláv príchodu nového roka. Príslušný odborový zväz RTBU chce totiž od 28. decembra vstúpiť do štrajku, ktorý by ochromil železničnú dopravu a v meste by tak uviazli desaťtisíce ľudí. Informuje správa agentúry DPA.