Poľsko spustí svoj prvý jadrový reaktor v roku 2036

VARŠAVA - Poľsko spustí do prevádzky prvý blok svojej prvej jadrovej elektrárne v roku 2036, oznámil v stredu vládny splnomocnenec pre strategickú energetickú infraštruktúru Wojciech Wrochna. Informuje o tom agentúra PAP.

Pripravovaná aktualizácia poľského jadrového programu (PPEJ) podľa Wrochnu predpokladá spustenie ďalších dvoch blokov v rokoch 2037 a 2038. Elektráreň sa bude nachádzať v oblasti Lubiatowo-Kopalino v Pomoranskom vojvodstve na severe Poľska.

Podľa Wrochnu Poľsko očakáva, že Európska komisia začne do konca tohto roka konanie, v ktorom preskúma navrhovaný model štátnej pomoci pre jadrovú elektráreň. Následne by mohlo Poľsko začať hľadať dodávateľov na jej výstavbu. Na základe najnovších vyjadrení poľských vládnych predstaviteľov by sa výstavba prvého bloku mala začať v roku 2028.

Aktuálna verzia PPEJ z roku 2020 hovorí o vybudovaní dvoch jadrových elektrární s celkovou kapacitou šesť až deväť gigawattov. Ich vlastníkom a zároveň hlavným investorom a prevádzkovateľom má byť spoločnosť Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ). Partnerom pri výstavbe je americká firma Westinghouse-Bechtel, ktorú vybrala ešte predchádzajúca vláda premiéra Mateusza Morawieckého.