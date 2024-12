V Berlíne klesol počet trestných činov súvisiacich s marihuanou

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

BERLÍN - Počet trestných činov súvisiacich s marihuanou sa v Berlíne výrazne znížil po jej čiastočnej legalizácii v apríli. Oznámila to v pondelok berlínska mestská zdravotná správa, informuje agentúra DPA.

V policajnej databáze Berlína je od začiatku apríla do konca októbra 1685 trestných činov vrátane nezákonného obchodovania alebo nezákonného držania marihuany. Ďalších 81 je kvalifikovaných ako správne priestupky vrátane porušení zón so zákazom požívania marihuany. Za rovnaké obdobie v roku 2023 bolo v Berlíne 5315 trestných činov súvisiacich s marihuanou. Čiastočná legalizácia marihuany vstúpila v Nemecku do platnosti od 1. apríla. Užívatelia marihuany však pri jej fajčení na verejnosti, v centrách dennej starostlivosti, školách a na ihriskách musia dodržiavať vzdialenosť od detí a mládeže.

Dospelé osoby staršie ako 18 rokov pri sebe môžu mať legálne 25 gramov marihuany, viac ako 30 gramov je trestné. Užívatelia si môžu marihuanu v obmedzenom množstve pestovať sami alebo sa môžu pridať k takzvanému konopnému klubu, ktorý drogu pestuje a delí sa o ňu s členmi. Predaj a nákup marihuany sú v Nemecku naďalej zakázané. Berlínsky poslanec za stranu Zelení Vasili Franco uviedol, že zákon o marihuane už po niekoľkých mesiacoch od vstúpenia do platnosti zaznamenáva prvé úspechy. "Dekriminalizácia by mala znamenať, že užívatelia konope už nebudú zbytočne stíhaní, kriminalizovaní a stigmatizovaní," povedal. Dodal, že takmer 80 percent trestných činov súvisiacich s marihuanou od legalizácie bolo spojených s konzumáciou.