Abbás ustanovil svojho nástupcu na poste šéfa Palestínskej samosprávy

Mahmúd Abbás (Zdroj: SITA/AP Photo/Majdi Mohammed, File)

RAMALLÁH - Predseda Palestínskej samosprávy (PA) Mahmúd Abbás vydal v stredu ústavné vyhlásenie, v ktorom načrtáva, ako bude vyzerať prechod moci, ak on sám odstúpi, zomrie alebo sa stane právne nespôsobilým, uviedla tlačová agentúra WAFA na základe správy z webu The Times of Israel (TOI).