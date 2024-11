Konflikt medzi Orbánom a EÚ: Eurokomisárka varuje pred následkami ignorovania zatykača na Netanjahua

Viktor Orbán (Zdroj: TASR/AP/Zoltan Mathe)

archívne video

Summit Vyšehradskej skupiny V4 v Prahe (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

"Všetci členovia Európskej únie podliehajú rovnakým medzinárodným zákonom, vrátane zákonov medzinárodných inštitúcií," uviedla ďalej Jourová. Zdôraznila, že Maďarsko je signatárom Rímskeho štatútu, na základe ktorého ICC vznikol. Dodala, že zodpovední politici sú si vedomí svojich medzinárodných záväzkov.

"Ide o pravidlo založené na medzinárodnom práve, ktoré stanovuje, že strany musia rešpektovať rozhodnutia súdu. Takže toto je záväzné rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu pre každého, kto je signatárom, vrátane Maďarska," dodala eurokomisárka.

Podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre hodnoty, transparentnosť a spravodlivosť Věra Jourová (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Orbán by chcel pozvať Netanjahua na návštevu

Ak podľa jej slov Netanjahua nezatknú, porušia dohodu, čo vrhne zlé svetlo na obraz krajiny a môžu nasledovať právne kroky. Orbán v piatok uviedol, že by pozval Netanjahua na návštevu Maďarska a garantoval by mu, že zatýkací rozkaz ICC by "nebol dodržaný".

ICC so sídlom v Haagu vydal vo štvrtok zatykače okrem Netanjahua aj na jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta a lídra vojenského krídla Hamasu Muhammada Dajfa za údajné zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny v konflikte v Gaze.

Zatykač nie je správny

Orbán pre maďarský štátny rozhlas uviedol, že zatykač vydaný ICC "nie je správny". Dodal, že Netanjahu bude môcť v Maďarsku, ktoré je v súčasnosti predsedníckou krajinou v Rade EÚ, vyjednávať "v primeranom bezpečí".