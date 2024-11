WHO rozhodne, či opičie kiahne stále predstavujú medzinárodný stav ohrozenia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File)

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolá budúci týždeň zasadnutie výboru pre mimoriadne situácie, aby určila, či opičie kiahne naďalej predstavujú stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. WHO to uviedla v pondelňajšom vyhlásení.