Pápež zaradil neapolského arcibiskupa Battagliu medzi nových kardinálov

pápež František (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

Arcibiskup Domenico Battaglia (61) pôsobí v treťom najväčšom talianskom meste Neapol a pridá sa ku kohorte 20 ďalších vyšších cirkevných hodnostárov, ktorých vymenovanie za kardinálov pápež oznámil už v októbri.

archívne video

Na pápežovu omšu prišli veriaci z Bratislavy i Podunajskej nížiny (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Vatikán v krátkom vyhlásení neuviedol dôvod zaradenia Battagliu na zoznam. František v uplynulých rokoch oznamoval vymenovanie nových kardinálov len počas svojej týždennej nedeľnej poludňajšej modlitby na Námestí sv. Petra.

Kardináli sú popri pápežovi najvyššími predstaviteľmi katolíckej cirkvi, ktorá má 1,4 miliardy veriacich. V prípade pápežovej smrti alebo odstúpenia majú za úlohu vstúpiť do konkláve a vybrať jeho legitímneho nástupcu.

František uvedie nových kardinálov do úradu počas slávnostného obradu, tzv. konzistória, 7. decembra. Bude to už desiate konzistórium, ktoré pápež zvolal od marca 2013, keď ho zvolili za pontifika - prvého z Latinskej Ameriky. Konzistórium spadá do obdobia pred otvorením Jubilejného roku 2025 a po skončení druhého zasadnutia synody o synodalite vo Vatikáne, pripomína tlačová agentúra ANSA.

Jeden z nominantov sa odmietol stať arcibiskupom

Battaglia, neapolský arcibiskup od roku 2020, sa pridá ku skupine prelátov pochádzajúcich zo širokého spektra krajín vrátane Argentíny, Brazílie, Čile, Peru, Británie, Srbska, Japonska, Kanady, Pobrežia Slonoviny a Alžírska.

Jeden z pôvodných kandidátov, ktorého František ohlásil 6. októbra, sa medzitým rozhodol, že sa kardinálom stať nechce - indonézsky biskup Paskalis Bruno Syukur uviedol, že chce "naďalej rásť v kňazskom živote", oznámil Vatikán 22. októbra bez ďalších podrobností.

Z celkového počtu 233 kardinálov ich je z Talianska 47, čo je vôbec najväčšia skupina, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť. Odráža to pretrvávajúci význam Talianska v katolíckej cirkvi. Trinásti z talianskych kardinálov majú i menej ako 80 rokov, čo znamená, že môžu vstúpiť do konkláve. Po pondelkovom oznámení dostane v decembri červené kardinálske čiapky ďalších päť Talianov, z ktorých štyria budú zároveň kardináli-volitelia.