Južná Kórea nakúpi samovražedné drony z Poľska: Chce svoju armádu vybaviť účinnými a lacnými zbraňami

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

SOUL - Juhokórejské ministerstvo obrany v stredu podpísalo dohodu o nákupe takzvaných samovražedných dronov z Poľska. Cieľom je armádu lepšie vybaviť lacnými, ale účinnými zbraňami, informuje agentúra Jonhap.