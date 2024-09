Polícia v Bruseli rozbila zločineckú skupinu: Predávali strelné zbrane

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - K rozbitiu organizácie podozrivej z rozsiahleho obchodovania so strelnými zbraňami viedla rozsiahla policajná operácia v Bruseli, ktorú koordinovala federála justičná polícia v spolupráci so špeciálnymi jednotkami. Na piatkovú správu tlačovej agentúry Belga upozornil spravodajca.

Belga s odkazom na oznámenie bruselskej prokuratúry spresnila, že ku koordinovanej policajnej operácii došlo 7. septembra. Jej výsledkom bolo, že na šesť osôb vydali zatykač a zásahové jednotky zadržali viac ako 110 poloautomatických strelných zbraní a "značné“ množstvo streliva.

Rozložená zločinecká organizácia je podozrivá z predaja a dodávania strelných zbraní v Bruseli aj mimo neho a podľa vyšetrovateľov by mohla mať úzke prepojenie s inými zločineckými skupinami v zahraničí. To by vysvetlilo tranzit veľkého množstva zbraní do Belgicka.

Zaistené zbrane nemajú žiadne kontrolné a spoľahlivé označenie ani žiadne identifikačné čísla. Bruselská prokuratúra zdôraznila, že ide o prax, ktorú využívajú najmä zločinecké skupiny, lebo sťažuje vysledovateľnosť predávaných zbraní.

Príprava policajnej operácie

Príprava policajnej operácie a s tým spojené vyšetrovanie trvali niekoľko mesiacov, zmobilizovali značné finančné zdroje a vyžiadali si úzku spoluprácu medzi rôznymi jednotkami federálnej polície. Prokuratúra pripomenula, že vyšetrovanie stále prebieha, a preto k tejto téme nemôže poskytnúť viac podrobností.