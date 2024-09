Švédsko v rámci boja s vysokou kriminalitou zvýši výdavky na justičný systém

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŠTOKHOLM - Švédsko sa snaží obmedziť vysokú mieru kriminality v krajine, v súvislosti s čím sa rozhodlo zvýšiť v rámci budúcoročného rozpočtu výdavky na svoj justičný systém. Oznámilo to v stredu švédske ministerstvo spravodlivost. Informuje o tom agentúra Reuters.

Rozpočet na justíciu na rok 2025 sa teraz zvýši o ďalších 3,46 miliardy švédskych korún (302.620 miliónov eur). S predošlými navýšeniami tak medziročne narastie až 8 miliárd švédskych korún, a síce o približne desať percent, na celkových 86,7 miliardy švédskych korún (7,58 miliardy eur).

Švédsko zažíva v ostatnom desaťročí vysokú mieru násilia páchanú kriminálnymi gangami, na ktorej sa často zúčastňujú aj maloletí. Táto severská krajina pritom spomedzi celej Európskej únie dosahuje v prepočte na obyvateľa najvyššiu mieru násilností páchaných strelnými zbraňami.

Ich cieľom je obnoviť bezpečnosť vo Švédsku

Švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer na stredajšej tlačovej konferencii povedal, že počet prípadov streľby prepojených s organizovaným zločinom je zatiaľ v tomto roku nižší ako za rovnaké obdobie vlaňajška. To sa však podľa jeho slov môže rýchlo zmeniť. "Naším cieľom je obnoviť vo Švédsku bezpečnosť pre všetkých čestných občanov. To zahŕňa najmä tri veci: potlačenie závažného násilia, odrezanie (prostriedkov) tzv. kriminálnej ekonomiky a zastavenie náboru detí a mladých ľudí do gangov," povedal.

Vláda podľa Strömmera plánuje výdavky na justičný systém krajiny ďalej zvyšovať a na rok 2027 vynaložiť na tento sektor až 100 miliárd švédskych korún, čo bude značný nárast oproti 69 miliardám z vlaňajšieho roka. Budúcoročný rozpočet ešte musí schváliť parlament. Stredopravicová vláda, ktorá sa v ňom spolieha na podporu krajne pravicových Švédskych demokratov, ho predloží 19. septembra.