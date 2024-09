Prevádzku letiska v Štokholme v noci na dve hodiny ochromili drony

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŠTOKHOLM - Prevádzku najväčšieho švédskeho medzinárodného letiska Arlanda v Štokholme v noci na pondelok ochromili štyri drony v jeho vzdušnom priestore. Oznámila to tamojšia polícia a incident preveruje ako možnú sabotáž, informuje agentúra AFP.

Štyri bezpilotné lietadlá rôznej veľkosti boli spozorované v blízkosti letiska medzi 01.00 h a 02.00 h. "Dospeli sme k záveru, že nie sme schopní zaručiť bezpečnosť letectva a rozhodli sme sa obmedziť vzdušný priestor," povedal hovorca švédskeho úradu pre civilné letectvo Daniel Ackermann.

Medzi 02.00 a 03.40 h boli pozastavené všetky odlety a prílety a dotklo sa to dovedna piatich letov, povedala AFP švédska štátna spoločnosť Swedavia, ktorá letisko Arlanda prevádzkuje. Postihnutá pätica letov mala buď meškanie alebo bola presmerovaná na iné letisko. Podľa švédskych novín Expressen a Aftonbladet boli lety presmerované do Fínska a či do Kodane.

Polícia incident vyšetruje ako možnú sabotáž. "Máme podozrenie, že išlo o úmyselný čin, no neviem povedať, aký mohol byť motív," povedal policajný hovorca Daniel Wikdahl. Dodal, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia zatiaľ nemôže oznámiť ani to, aký typ dronov bol pri incidente použitý.

V prípade dokázania sabotáže na letisku, ktorá ohrozuje tamojšiu prevádzku aj bezpečnosť, hrozia podľa platných švédskych zákonov previnilcom až štyri roky väzenia a v prípade ohrozenia ľudských životov až doživotie.