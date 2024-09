Kanadský premiér utrpel nečakanú ranu! Jeho menšinový liberálny kabinet prišiel o podporu ľavicovej strany

Justin Trudeau (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Pre stratu podpory NDP však bude teraz Trudeauov kabinet závislý od iných opozičných zákonodarcov, na ktorých sa tak musí spoliehať pri schvaľovaní rozpočtu či hlasovanie o dôvere. "Na budúci rok budú voľby, snáď nie skôr ako na budúcu jeseň, a dovtedy budeme pracovať pre Kanaďanov," povedal Trudeau novinárom v reakcii na stratu podpory NDP. "Skutočne pritom dúfam, že NDP sa bude ďalej sústreďovať na to, ako môžeme Kanaďanom priniesť výsledky, čo sme to robili v uplynulých rokoch, a nie na politikárčenie," dodal.

Líder NDP Jagmeet Singh rozhodnutie svojej strany oznámil prostredníctvom videozáznamu - uviedol v ňom, že "trhá" dohodu, ktorú s Trudeauom uzavrel v roku 2022. Premiéra pritom obvinil, že nie je schopný vzoprieť sa opozičným konzervatívcom. Podľa aktuálnych prieskumov verejnej mienky sa zdá, že konzervatívci by ľahko zvíťazili nad Trudeauovými liberálmi vo voľbách, ktoré sa musia konať niekedy do konca októbra 2025. "Liberáli sú príliš slabí, príliš sebeckí a príliš oddaní korporátnym záujmom, aby bojovali za ľudí," povedal vo videu Singh, ktorý by sa mal vo štvrtok vyjadriť aj pre médiá.

V súlade so zmienenou dohodou z roku 2022 súhlasila NDP s tým, že Trudeauovi pomôže zostať pri moci do volieb v roku 2025 výmenou za väčšie sociálne výdavky. Podľa najnovšieho oznamu sa NDP bude odteraz rozhodovať ad hoc, či vládnucich liberálov pri hlasovaniach podporí alebo nie. Koncom roka má vláda predstaviť aktualizáciu fiškálnej politiky. Ak parlament tento vládny návrh odmietne, budú sa musieť konať predčasné voľby.