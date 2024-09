Exporadkyňu guvernérky New Yorku obvinili, vraj bola agentkou čínskej vlády

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Bývalú poradkyňu guvernérky amerického štátu New York Kathy Hochulovej obvinili z vykonávania činnosti utajenej agentky čínskej vlády. Informuje o tom britská stanica BBC.

Linda Sun (41) "konala na príkaz, pokyn alebo žiadosť" Pekingu výmenou za milióny dolárov v podobe úplatkov a iných výhod, uvádza sa vo federálnej žalobe. Prokurátori obvinili aj jej manžela Christophera Hua. Manželský pár podľa žaloby využíval svoje nečestne získané finančné prostriedky na kúpu nehnuteľností a luxusných vozidiel. Obaja sa v utorok pred federálnym súdom v Brooklyne vyhlásili za nevinných. Lindu Sun okrem iného vinia z porušenie zákona o registrácii zahraničných agentov, vízového podvodu, pašovania cudzincov a sprisahania za účelom prania špinavých peňazí. Obžalovaná je občiankou Spojených štátov, ktorá sa narodila v Číne. V rámci štátnej výkonnej moci a agentúr v USA zastávala od roku 2012 viaceré významné posty.

Ako zástupkyňa vedúcej kancelárie guvernérky Hochulovej pracovala takmer rok. Vlani ju prepustili po objavení "dôkazov o pochybení". Podozrievajú ju, že bránila predstaviteľom Taiwanu hovoriť s činiteľmi v New Yorku a poskytovala čínskym predstaviteľom nepovolené pozvánky do USA. Taktiež údajne jednostranne menila komunikáciu štátnych úradníkov o Číne. Úradujúca zástupkyňa riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christie Curtisová objasnila, že Linda Sun "využívala svoje postavenie... na skryté presadzovanie" čínskej agendy, čím "priamo ohrozovala národnú bezpečnosť" Spojených štátov. Za to údajne dostala odmeny v celkovej výške miliónov dolárov vrátane lístkov na podujatia a cestovných výhod. Osobný kuchár čínskeho vládneho predstaviteľa tiež vraj pripravil "slané kačice na spôsob Nanjing", ktoré boli doručené do domu rodičov obžalovanej.