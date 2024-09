Záujmom maďarského predsedníctva v EÚ je vstup Rumunska do schengenu, uviedol Szijjártó

Péter Szijjártó (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BUDAPEŠŤ/BUKUREŠŤ - Maďarská vláda urobí všetko pre to, aby Rumunsko mohlo ešte tento rok počas aktuálneho maďarského predsedníctva v Rade EÚ vstúpiť do schengenského priestoru. Podľa agentúry MTI to uviedol v utorok v Bukurešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.