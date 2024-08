Nešťastná náhoda v múzeu: Štvorročný chlapec rozbil 3500-ročný džbán

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Incident sa stal v múzeu, ktoré sa nachádza v priestoroch univerzity v Haife. Ide o vzácny artefakt, ktorý bol vystavený neďaleko vstupu do múzea a nenachádzal sa za ochranným sklom. Chlapcov otec uviedol, že jeho syn džbán jemne posunul, pretože bol zvedavý, čo sa nachádza v jeho vnútri. Nádoba však spadla a rozbila sa. Otec bol podľa svojich slov šokovaný a zo začiatku si pomyslel, že "to nebolo moje dieťa, kto to urobil". Neskôr však syna upokojil a kontaktoval bezpečnostného pracovníka v múzeu. Múzeum uviedlo, že po incidente, ktorý sa stal pred niekoľkými dňami, chlapca spolu s jeho rodinou pozvalo na organizovanú prehliadku danej expozície.

"Vyskytujú sa situácie, keď sú vystavené predmety úmyselne poškodené, a takéto prípady riešime prísne, vrátane účasti polície," uviedol pre BBC zdroj z múzea. "Toto však nebola takáto situácia. Džbán bol náhodne poškodený malým dieťaťom, ktoré múzeum navštívilo, a reakcia bude tomu primeraná," povedal. Špecialista na reštaurovanie džbán opraví a ten bude následne vrátený na miesto. Chlapcov otec sa za incident ospravedlnil. Múzeum pre BBC uviedlo že predmety sú vystavené bez ochranného skla, pokiaľ je to možné, a v tejto tradícii je inštitúcia odhodlaná pokračovať aj napriek nehode s džbánom. Džbán s najväčšou pravdepodobnosťou slúžil na skladovanie potravín ako víno a olivový olej. Tento druh keramiky je typický pre historickú oblasť Kanaán na východnom pobreží Stredozemného mora - v oblasti dnešného Izraela a palestínskych území.