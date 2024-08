Pri nepokojoch vo Venezuele bolo zadržaných cez tisíc ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Údaje vyplývajú z vyšetrovania nezávislej medzinárodnej misie OSN vo Venezuele. Týkajú sa obdobia od 28. júla, keď sa v tejto juhoamerickej krajine konali zmienené voľby, do 8. augusta. "Pouličné protesty, ako aj kritika na sociálnych sieťach sa v týždňoch po voľbách stretli s tvrdými represiami zo strany štátu..., čo vyvolalo atmosféru strachu," uvádza UNHCR, ktorý zadržiavanie demonštrantov označil za svojvoľné. Poznamenal, že rodičom nebolo umožnené sprevádzať svoje zadržané deti na súdnych pojednávaniach.

archívne video

Robert Fico o likvidácii politického režimu vo Venezuele

Prinajmenšom 18 spomedzi 23 obetí na životoch, ktoré si podľa údajov OSN už protesty vyžiadali, boli mladí muži do 30 rokov. Prevažná väčšina z nich zomrela v dôsledku strelného zranenia. Vo voľbách podľa venezuelskej volebnej komisie (CNE) zvíťazil doterajší prezident Nicolás Maduro so ziskom 51,2 percenta hlasov, pričom opozičný kandidát Edmundo González Urrutia skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. CNE, ktorá je lojálna voči prezidentovi, však dodnes nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by Madurovo víťazstvo potvrdili.

Opozícia tvrdí, že vo voľbách zvíťazil jej kandidát. Zverejnila aj údaje o hlasovaní, ktoré podľa nej ukazujú, že Madura porazil s veľkým rozdielom hlasov, ako to naznačovali aj predvolebné prieskumy verejnej mienky. Viaceré krajiny vrátane USA považujú za víťaza volieb Gonzáleza Urrutiu. Maduro, naopak, opozíciu obviňuje z podnecovania k "štátnemu prevratu".