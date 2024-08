Maduro vylúčil rokovania s opozičnou líderkou v súvislosti s voľbami

Nicolás Maduro (Zdroj: SITA/AP/Matias Delacroix)

"Jediná osoba v tejto krajine, ktorá musí rokovať s Machadovou, je prokurátor," povedal Maduro po tom, ako sa zúčastnil na pojednávaní na najvyššom súde, ktorého cieľom bolo potvrdiť jeho víťazstvo. Venezuelský líder dodal, že Machadová sa musí zodpovedať za zločiny, ktoré podľa neho spáchala pri spochybňovaní výsledkov volieb.

Líderka opozície v piatok oznámila, že by Madurovi ponúkla "záruky a motivačné prémie" za "dohodnutý prechod" moci, ktorý by viedol k jeho odchodu z funkcie. Opozícia spochybňuje výsledky prezidentských volieb, v ktorých podľa Národnej volebnej rady (CNE) zvíťazil Maduro so ziskom 52 percent hlasov, a označuje ich za sfalšované.

Podľa opozície je víťazom volieb jej kandidát Edmundo González Urrutia. Na svojej internetovej stránke zverejnila kópie 84 percent odovzdaných hlasovacích lístkov, ktoré ukazujú víťazstvo Gonzáleza Urrutiu. Sporné prezidentské voľby vyvolali vo Venezuele minulý týždeň protesty, ktoré si podľa skupín na ochranu ľudských práv od hlasovania 28. júla vyžiadali životy najmenej 24 civilistov. Zadržaných bolo viac než 2000 ľudí. Krajiny vrátane Spojených štátov, Brazílie, Kolumbie či Mexika vyzvali venezuelské úrady na zverejnenie podrobných výsledkov volieb. Európska únia avizovala, že výsledok prezidentských volieb neuzná bez zverejnenia úplných úradných záznamov o hlasovaní.